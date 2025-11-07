Prima pagină » Știri externe » Alertă la baza militară din SUA vizitată de Trump. Mai multe persoane s-au îmbolnăvit după ce au primit un pachet suspect cu pulbere albă

Mihai Tănase
07 nov. 2025, 08:18, Știri externe
Mai multe persoane au fost transportate la spital, joi, după ce au intrat în contact cu o substanță necunoscută dintr-un pachet suspect deschis la baza militară Joint Base Andrews din Maryland, la o zi după vizita fostului președinte Donald Trump.

Un  incident grav de securitate s-a petrecut joi la baza militară Joint Base Andrews, aflată în apropiere de Washington, DC, după ce un pachet suspect conținând o pulbere albă a fost deschis într-o clădire din incinta unității. La scurt timp, mai multe persoane au fost transportate la spital după ce au intrat în contact cu substanța necunoscută, scrie CNN.

„Ca măsură de precauție, clădirea și clădirea conexă au fost evacuate, iar în jurul zonei a fost instituit un cordon”, se arată într-un comunicat oficial al bazei militare.

Reprezentanții bazei militare au transmis că echipele de intervenție rapidă au ajuns la fața locului și au confirmat că nu există amenințări imediate. Incidentul a fost ulterior preluat Biroului de Investigații Speciale (OSI), care coordonează acum ancheta.

Echipa HAZMAT a efectuat teste preliminare care nu au detectat substanțe periculoase, însă investigația continuă pentru a determina natura exactă a pulberii.

Clădirea afectată găzduiește Centrul de pregătire al Gărzii Naționale Aeriene, care rămâne închisă până la finalizarea verificărilor.

Trump a vizitat baza militară cu doar o zi în urmă

Sursele citate de presa americană precizează că incidentul s-a produs la doar o zi după ce fostul președinte Donald Trump a fost prezent la baza militară Joint Base Andrews.

Joint Base Andrews este cunoscută drept baza militară prin care călătoresc în mod regulat personalitățile de rang înalt ale administrației americane, inclusiv președintele, vicepreședintele și membrii cabinetului.

