Retragerea a peste 1.000 de militari americani de la Baza Mihail Kogălniceanu din Constanța a suscitat diverse interpretări, controverse și semne de întrebare. În jur de 800 de soldați americani rămân în continuare la baza de la Mihail Kogălniceanu, iar la Deveselu se află aproximativ 200 de soldați din Statele Unite, care operează scutul anti-aerian, în timp ce 100 de americani se află și la baza militară din Câmpia Turzii. Mai mult, decizia lui Donald Trump în legătură cu România a deschis o adevărată „Cutie a Pandorei” cu privire la securitatea țării noastre și a provocat o întreagă dezbatere în România, dar și pe scena politică internațională.

Scandal în SUA pe tema retragerii trupelor

Potrivit publicației Kyiv Post, inițiativa legislativă ar urma să fie prezentată în zilele următoare, marcând începutul unei confruntări majore între Congres și Casa Albă.

Opoziția față de planul administrației Trump ar fi condusă de republicani de rang înalt precum senatorul Roger Wicker și reprezentantul Mike Rogers, care au descris decizia Pentagonului ca fiind „necoordonată și periculoasă.”

La rândul său, congresmanul Mike Turner și senatorul Thom Tillis au subliniat că România este un aliat strategic al SUA de aproape 30 de ani și că reducerea prezenței militare ar transmite un semnal greșit aliaților NATO, notează Mediafax.

„România a fost un aliat puternic, făcând investiții majore pentru a găzdui forțele americane și a moderniza infrastructura care le susține. România a cheltuit peste 2% din PIB pentru armată timp de mulți ani și s-a angajat să atingă 5% din PIB.”

Cei doi congresmeni ai Comisiilor de Apărare din Camera Reprezentanților și Senatului American solicită, de asemenea, asigurări Pentagonului că nu vor retrage trupele americane NATO din Polonia.

Ce spun cifrele despre retragerea trupelor americane din Europa

GÂNDUL prezintă poziționarea trupelor americane în Europa, înainte și după anunțul retragerii soldaților. România pare să fie – cel puțin, până la acest moment – „oaia neagră” și singura țară de unde Donald Trump a retras deja o parte dintre soldații americani.

Concret, aproximativ 1.000 de militari americani vor mai rămâne în România, la cele trei baze militare, la care se adaugă ceilalți 2500 de soldați aliați. Reamintim că soldații americani se află la Baza de la Kogălniceanu de 26 de ani, iar în tot acest timp și-au mărit prezența treptat, apogeul fiind atins după invadarea Ucrainei.

Potrivit unor surse guvernamentale, secretarul general al NATO, Mark Rutte, va sosi săptămâna viitoare la București. Vizita ar avea loc în contextul deciziei Statelor Unite de a redimensiona prezența militară americană pe flancul estic al NATO, inclusiv în România.

Administrația Trump a retras mii de soldați americani din România, o schimbare semnificativă care a stârnit îngrijorare în flancul estic al Europei și a subliniat o schimbare strategică în prioritățile militare globale ale Washingtonului, au declarat surse pentru Kyiv Post.

Trupe SUA din Bulgaria, Slovacia și Ungaria ar urma să fie retrase în decembrie

Potrivit unor informații vehiculate pe scena politică internațională, SUA ar urma să reducă în luna decembrie și efectivele militare din Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Până una alta, există certitudine este cea a retragerii din România a soldaților americani. Rămâne de văzut dacă Donald Trump va aplica același tratament și la baze militare din alte țări europene.

Pe teritoriul țării noastre sunt, în acest moment, baze NATO la Constanța, Cincu, Fetești, Deveselu și Câmpia Turzii.

România – aproximativ 1.000 de militari americani retrași, 1000 rămași

Prezență redusă de la 1.700 – 2.000 la 1.000 de soldați americani, prin retragerea Brigăzii a doua Infanterie

prin retragerea Brigăzii a doua Infanterie Trupe rămase la baze precum Mihail Kogălniceanu, Deveselu (sistem antirachetă) și Câmpia Turzii.

Partea de rotație a fost oprită, dar parteneriatul strategic continuă.

Bulgaria – aproximativ 100-200 – rotațional, în curs de reducere

Parte din Brigada a doua Infanterie era staționată aici; retragere planificată pentru mijlocul lui decembrie 2025

Prezență mică, concentrată pe exerciții NATO și rotații; nu există baze permanente majore

Reducerea face parte din planul general de optimizare a prezenței SUA în flancul estic NATO.

Slovacia – aproximativ 200-300 – rotațional, în curs de reducere

Similar cu Bulgaria, include unități din Brigada a doua Infanterie; retragere planificată pentru decembrie 2025

Prezență bazată pe acordul de cooperare din 2022, care permite acces la baze aeriene

Anterior, rotații de aproximativ 600 soldați pentru exerciții, dar acum în scădere; suport pentru sisteme Patriot operate de aliați.

Ungaria – aproximativ 100-150 – rotațional, în curs de reducere

Prezență minimă, fără baze permanente majore; unități mici pentru exerciții

Parte din rotația Brigăzii a doua Infanterie; retragere planificată pentru decembrie 2025

Nu s-a materializat nicio relocare masivă din Germania, discuții existente din martie 2025 au fost infirmate

Câți militari americani sunt în Germania, Polonia și Italia

Polonia găzduiește până la 10.000 de militari americani, precum și sediul Corpului V de Armată, la nivel de comandă, cu statut permanent, nefiind vizată de retragerea soldaților americani.

precum și sediul Corpului V de Armată, la nivel de comandă, cu statut permanent, nefiind vizată de retragerea soldaților americani. Dintre cei 80.000 de militari americani desfășurați în Europa , puțin peste 1000 au rămas în România

, puțin peste 1000 au rămas în România Cea mai mare prezență militară americană se află în Germania, unde sunt staționați aproape 35.000 de militari

Italia găzduiește peste 12.000 de militari americani , iar Regatul Unit aproximativ 10.000

, iar Marea Britanie – 10.000 de militari americani

de militari americani Spania – 3.292 de militari americani

de militari americani Turcia – 1.700 de militari americani

de militari americani Norvegia – 1.438 în Norvegia de militari americani

în Norvegia de militari americani Belgia – 1.106 de militari americani

Statele Unite mențin aproximativ 100.000 de militari pe teritoriul european

Dintre aceștia 65.000 sunt forțe permanente, iar restul reprezintă personal de rotație și întăriri, potrivit AFP. Forțele americane sunt distribuite în 37 de baze militare din Europa, inclusiv cartierul general NATO (SHAPE) din Belgia. Germania găzduiește cele mai multe baze (13), urmată de Italia cu șapte baze și Belgia cu trei.

Prezența militară americană în Europa s-a consolidat semnificativ după februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina. Atunci, SUA au trimis aproximativ 20.000 de militari suplimentari pe continent.

Încă de la începutul anului 2022, după agresiunea rusă din Ucraina, Joe Biden, președintele SUA la acea vreme, a luat în considerare şi a aprobat oficial desfăşurarea de forţe militare americane suplimentare în Europa de Est, decizii pentru întărirea flancului estic – inclusiv în România – fiind luate ulterior la summiturile NATO.

Experții în zona militară recunosc că o posibilă retragere a militarilor americani din Europa ar lăsa un gol de securitate care nu poate fi umplut rapid și în forțe echivalente.

Anunțul Franței, după retragerea soldaților americani

În acest context, Catherine Vautrin, ministrul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că Franţa va rămâne în România cu numărul de militari deja stabilit în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, arătând că acesta a fost mărit în ultima perioadă.

„Într-adevăr, a fost mărit numărul militarilor care sunt în România. Franţa rămâne la numărul deja stabilit în cadrul Alianţei”, a precizat oficialul francez.

Ionuț Moșteanu: „Mi-aș fi dorit să nu se întâmple această retragere”

„Aș fi vrut să nu fie așa. Însă, din nou spun, fiecare țară… Cămașa e întotdeauna mai aproape de corp decât haina. Fiecare țară își stabilește propria strategie”, a declarat, miercuri, Ionuț Moșteanu, într-o conferință de presă. Vezi detalii AICI

Ionuț Moșteanu a anunțat că militarii americani sunt plecați deja. „Au plecat deja o mie și ceva. Acum mai avem în jur de 1.000-1200 de soldați americani pe teritoriul țării”. Detalii AICI

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București

Reamintim și faptul că secretarul general al NATO, Mark Rutte, va sosi săptămâna viitoare la București, potrivit unor surse guvernamentale. Vizita are loc în contextul deciziei Statelor Unite de a redimensiona prezența militară americană pe flancul estic al NATO, inclusiv în România. Detalii AICI

