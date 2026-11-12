Alertă la gara din Calais după ce o amenințare cu bombă a perturbat traficul feroviar dintre Londra și Paris

O gară din Franța este sub alertă după ce a circulat un mesaj amenințător cu bombă, afectând circulația trenurilor Eurostar. Incidentul are loc la o zi după ce sute de școli din Italia, Scoția și Irlanda de Nord au fost închise în urma unor alerte cu bombă.

Incidentul a avut loc la gara Calais-Frethun din nordul Franței, afectând traficul feroviar, inclusiv circulația trenurilor dintre Londra și Paris, potrivit Sky News.



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Eurostar a emis următoarea declarație: „La cererea autorităților din Franța, trenurile nu pot tranzita prin gara Calais-Frethun. Această situație provoacă întârzieri pentru unele curse către și dinspre Londra”.

Serviciile feroviare au fost reluate mai târziu în cursul dimineții, după ce jandarmeria a autorizat reluarea transportului, a anunțat operatorul național de trenuri SNFC.

Alerta a venit pe fondul unui val mai amplu de amenințări false cu bombă raportate în Franța și în alte țări europene în ultimele luni (cursa Wizz Air Milano-Bucureși, Cursa Air Serbia Belgrad-București) , care au vizat zborurile din școlile din Italia și chiar organizații media din Marea Britanie și Irlanda.

Nu a fost imediat clar dacă alerta de joi a fost legată de vreuna dintre amenințările anterioare.

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