Presiunea asupra partidelor suveraniste se amplifică în toată Europa, a afirmat jurnalistul Răzvan Dumitrescu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Cel mai relevant exemplu este în Franța, apreciază cunoscutul realizator de televiziune, care avertizează că dacă o candidatură a lui Marine Le Pen la funcția supremă va fi interzisă legal, acest model se va replica și în România. Dacă acest lucru nu va reuși, se va putea ajunge chiar la influențarea alegerilor în această țară, creându-se un precedent care, de asemenea, poate fi preluat la noi.

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În opinia lui Răzvan Dumitrescu, în prezent există metode mult mai performante ca acum două decenii pentru a interzice o candidatură nefavorabilă puterii.

S-au perfecționat metodele

Cunoscutul jurnalist a remarcat că, deși naționalista Marine Le Pen ar urma să câștige en fanfare alegerile prezidențiale de anul viitor, în Franța vor exista tentative dure de a-i bloca accederea la putere.

„Acum metoda are la dispoziție metode mult mai performante pentru a fi aplicată. Una era să o faci acum 20 de ani cu chiu cu vai. Dar asta se va întâmpla și de aici încolo. Eu mă uit la francezi, că eu cred că noi după ei ne luăm. O să mă uit la alegerile din Franța, pentru că Le Pen, așa cum arată lucrurile, câștigă dormind. Fără probleme, adică popcorn. Dar ce să vezi, se întâmplă o chestie. Ea avea o interdicție care teoretic îi expirase de candidatură, până în noiembrie expira. Numai că e un recurs și au început dezbaterile dacă a depus recurs. Interdicția nu mai expiră. Expiră doar în funcție de verdictul de la recurs”.

Franța ar putea avea anticipate

Invitatul a mai explicat în ce context în Franța s-ar putea organiza alegeri anticipate, sub presiunea protestelor, iar Emmanuel Macron ar urma să-și dea demisia.

„Dacă ar fi anticipate acum în Franța și Macron și-ar da demisia, la presiunea străzii, sticle incendiare și alte chestii, oricum ce ar avea de pierdut? Alt mandat n-are cum să ia. Și se întâmplă alegerile mai devreme, ce să vezi? S-ar putea ca cineva să zice că nu poți candidat. Melanchon ar fi de extremă stângă. Dom’le, ăla e de extremă stângă. Eu n-am văzut așa ceva, dar e considerată Le Pen extremistă. Dacă îl vezi pe Melanchon, mori. Nu-ți vine să crezi că poate exista pe planeta așa ceva. Ăla zice că a scăpat de Le Pen”.

Modelul francez, implementat și la noi

Pe fondul ascensiunii extremei stângi și al altor jocuri politice, și alegerile din Franța ar putea fi anulate, a mai afirmat Dumitrescu. Acesta consideră că România va implementa în scurt timp acest model, dacă scenariul se confirmă.

„Dar ce-ar fi să vină (Christine) Lagarde? Care tău așa a dat demisia de la BCE. A mai fost ministru de finanțe în Franța, înainte să fie la FMI, BCE. Și vine pe turnantă, cum a venit la primul mandat Macron, de nu-i da nicio șansă și iese acolo. Că decât să iasă extremistul de Melanchon. Mare contrabalanță în partea aliată de dreaptă. Ăsta e de extremă stângă. Vorbește el de chestii, după el proprietatea e ceva în plus. E anticapitalist declarat. E cum era doamna aia care zicea că vom fi fericiți dacă nu avem proprietăți. Și vom trăi la comun. E o chestie de asta. Și dacă le iese schema de acolo, faci pariu că va fi copiată? Despre asta vorbim”.