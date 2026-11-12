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Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de DIICOT în dosarul înșelăciunii cu consecințe deosebit de grave. Este al treilea dosar în care Georgescu este trimis în judecată

Catalin Lupasteanu
Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de DIICOT în dosarul înșelăciunii cu consecințe deosebit de grave. Este al treilea dosar în care Georgescu este trimis în judecată
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Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de DIICOT în dosarul în care sunt arestați preventiv pentru fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, anunță, joi, Direcția.

Acesta este al treilea dosar penal în care fostul prezidențiabil a fost dat pe mâna judecătorilor de către procurorii români, în primul el fiind judecat pentru fapte privind propaganda legionară la Judecătoria Sectorului 1 iar în al doilea pentru fapte privind infracțiuni la ordinea constituțională, aflat în curs de judecare la Curtea de Apel București.

Acest dosar a fost trimis spre judecare la Tribunalul Ilfov.

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DIICOT anunță oficial că prin rechizitoriul din 11 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a doi inculpați (cu vârstele de 64 și 47 de ani), respectiv Călin Georgescu și Ionel Ruen, aflați sub măsura arestului preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, inculpații și un suspect, cetățean italian, au constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat, până în luna octombrie 2023, în special pe teritoriul României, dar și al Regatului Unit al Marii Britanii, în vederea comiterii unor infracțiuni de înșelăciune prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate.

Modus operandi, pe roluri

Scopul membrilor grupului infracţional organizat a fost obținerea unor foloase patrimoniale injuste, constând în garanțiile bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.

Calitatea de lider al acestui grup a fost asumată de către inculpatul în vârstă de 64 de ani, care a coordonat întreaga activitate infracțională și le-a atribuit celorlalți doi membri roluri în cadrul mecanismului ilicit pus la cale, aceștia fiind prezentați drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți comerciale străine, care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate care intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești, ce urmau să fie însușite de către grupul infracțional organizat.

Astfel, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiilor București și Câmpulung Muscel, județul Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, Londra, la care au participat inculpații și suspectul, în realizarea scopului grupului infracțional organizat, l-au indus în eroare pe reprezentantul unei societăți comerciale, prin prezentarea ca adevărate a unor împrejurări mincinoase, respectiv că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție financiar bancară despre care au susținut că funcționează pe teritoriul Marii Britanii, deși aceasta avea sediul în Uniunea Comorelor – Africa de Est.

Cu privire la această bancă, inculpatul în vârstă de 47 de ani și suspectul (cetățean italian) au susținut că au funcții de conducere și sub condiția depunerii unei garanții, au determinat victima să transfere, la două date diferite din decembrie 2021, sumele de 2.500 de euro și de 1.000.000 euro, din contul societății comerciale într-un cont ce aparținea de fapt unei entități financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveția, în scopul obținerii pentru membrii grupului infracţional organizat a acestei sume de bani.

Ulterior, prin prezentarea ca adevărată a unei împrejurări mincinoase, respectiv că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, sub condiția depunerii unei garanții suplimentare, l-au determinat pe reprezentantul persoanei vătămate să transfere, în ianuarie 2022, pe același traseu financiar, suma de 100.000 euro.

Dosar nou pentru italianul Arena și alți autori la fapte

Prin actul de sesizare a instanței s-a solicitat menținerea măsurilor asiguratorii luate în cauză, precum și menținerea măsurii arestării preventive a inculpaților de către judecătorul de cameră preliminară, respectiv de către instanța de judecată, întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurii subzistă.

Prin același rechizitoriu, procurorii DIICOT au dispus disjungerea cauzei și formarea unui nou dosar pe rolul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, în vederea continuării urmăririi penale cu privire la suspect (cetățean italian), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și față de alți participanți la comiterea acestor fapte, cu referire la sesizările formulate de către alte persoane, precum și pentru comiterea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Dosarul penal a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Ilfov.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, potrivit Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței de judecată, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție, de care beneficiază toate persoanele trimise în judecată.

Comentarii 3
  • Cib Cia

    Numai tâmpenii. ‘Liderul’ n-a luat niciun leu. Cat de handicapati pot fi? A luat mă vreu leu din presupusul milion? Da p-ăla care a plătit l-ați întrebat de sănătate? Nu știe cum se obține un credit legal? Merge pe burtă , cu intervenții ca să obțină avantaje? Tembeli.

  • Ion Anton

    WoW…impresionant….iar când ,, scuturăm ” în instanță, dosarul nu mai rămâne nimic din el…și va fi retrimis procurorilor.

  • Dumitru George

    Deci Georgescu doar le-a facut cunostinta, nu exista dovezi ca a primit bani.
    Intrebarea este, daca se dovedeste ca nu a primit foloase, procurorii DIICOT cand intra in puscarie? Ca acuzatii si dovezi ar fi destule pentru asta ….

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