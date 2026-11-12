Guvernul pregătește schimbări în prefecturile din mai multe județe. Doi prefecți și un subprefect vor fi eliberați din funcție

Guvernul pregătește o serie de schimbări în conducerea prefecturilor din țară. Pe ordinea de zi a ședinței din 12 noiembrie se află 11 proiecte de hotărâri prin care sunt propuse eliberarea din funcție a doi prefecți și a unui subprefect, precum și numirea a trei prefecți și a cinci subprefecți. Schimbările vizează județele Brașov, Galați, Vrancea, Argeș, Dolj, Giurgiu, Ilfov, Neamț și Timiș.

Cine sunt prefecții care vor fi înlocuiți

La Brașov, Mihai-Cătălin Văsii va fi eliberat din funcția de prefect, iar Lucian-Victor Mija va fi numit în locul său.

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O schimbare va avea loc și la Prefectura Galați. George Toderașc va fi eliberat din funcție, iar Claudiu-Sorin Gavril va fi numit prefect.

Totodată, Lauriana Ailincuței va fi numită în funcția de prefect al județului Vrancea.

Cinci noi subprefecți, numiți în funcție

Guvernul va aprobat și cinci numiri în funcțiile de subprefect. Prin urmare, Claudia-Raluca Stamatescu va fi numită subprefect al județului Dolj, Dragoș-Ionuț Udvuleanu în Giurgiu, Ionuț-Alexandru Bolintineanu în Ilfov, Dragoș-Nicolae Andoni în Neamț și Vanessa Opriș în Timiș.

De asemenea, Lucian-Dragoș Predescu va fi eliberat din funcția de subprefect al județului Argeș.