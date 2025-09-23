Italia este în ultimele două zile blocată din cauza grevelor din transportul feroviar, iar vineri, 26 septembrie 2025, este programată o grevă de 24 de ore în transportul aerian. Sunt așteptate întârzieri și perturbări majore în circulația aeronavelor.

Astfel, Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Italia. Greva în transportul aerian va începe de la ora 00:00, la nivel național, și va dura 24 de ore.

„În acest context, sunt posibile perturbări majore privind circulația aeriană cu posibile anulări de ultim moment sau întârzieri ale zborurilor, indiferent de rută. Sunt asigurate zborurile naționale către insulele din Italia, respectiv cele intercontinentale deja programate”, transmite ministerul.

În intervalele orare 07:00-10:00 şi 18:00-21:00, zborurile programate ar trebui să fie operate conform programărilor. MAE recomandă cetățenilor români să verifice periodic site-urile web oficiale ale aeroporturilor, precum şi cele ale companiilor aeriene, pentru a se informa din timp cu privire la orice întârzieri, anulări sau modificări ale zborurilor.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Republica Italiană: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune:

Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935

Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444

Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171

Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756.8134

Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688

Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299

Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

Grevă generală în Italia, din 22 septembrie 2025. Trenurile au fost blocate

Începând de luni, 22 septembrie 2025, Italia este în stare de grevă generală. Mai multe sindicate,printre care Usb, Cub, Adl și Sgb au convocat o grevă generală de 24 de ore „împotriva genocidului din Palestina și a furnizării de arme către Israel”.

Totodată, sindicatele denunță intrarea țării în „economie de război” și „creșterea cheltuielilor militare”, precum și „exploatarea la locul de muncă”, potrivit TVR Info. Protestele și grevele au paralizat toate sectoarele publice ale Italiei, de la școli la transporturi.

Trenurile au fost oprite pe toată durata zilei, de la miezul nopții până la ora 23:00. Transportul public urban a funcționat doar în intervalele de garanție. La Roma, metroul, autobuzele și tramvaiele au circulat până la ora 8:29, iar ulterior, doar în intervalul orelor 17:00 – 20:00. La Milano, serviciul a fost asigurat până la 8:45 și reluat între 15:00 – 18:00. Nici taxiurile nu au circulat de la miezul nopții. Transportul maritim a fost blocat pe toată durata zilei. Mii de persoane au participat la demonstrații masive organizate la Milano, Torino, Genova și Bologna.

