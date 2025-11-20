Alertă maximă în Indonezia, după erupția unui mare vulcan. Un nor de cenușă de doi kilometri a acoperit muntele. Sute de oameni au fost evacuați

Autoritățile din Indonezia au anunțat cel mai înalt nivel de alertă după erupția marelui vulcan Semeru.

Potrivit imaginilor din mediul online, deasupra insulei turistice Java, cerul a fost acoperit de un nor de cenușă înalt de aproximativ doi kilometri. Muntele pare să fie înghițit în totalitate de norul uriaș.

Conform specialiștilor, erupția a început ieri după-amiază.

“Cenușă fierbinte și un amestec de rocă, lavă și gaz au coborât pe versanții Semeru până la 7 km de mai multe ori de la prânz până la amurg, în timp ce o coloană groasă de nori fierbinți s-a ridicat la 2 km în aer“, a anunțat Agenția de Geologie din Indonezia, într-un comunicat, relatează The Guardian.

Erupțiile care au avut loc pe tot parcursul zilei au forțat autoritățile să ridice nivelul de alertă de două ori, până au ajuns la cel mai înalt nivel, a declarat agenția. Nu au fost raportate victime.

Peste 900 de locuitori din cele trei sate cele mai expuse riscului din districtul Lumajang au fost evacuați în adăposturi guvernamentale, a declarat Abdul Muhari, purtător de cuvânt al agenției naționale a dezastrelor.

Presa locală a relatat că autoritățile se străduiesc să salveze aproximativ 178 de persoane blocate pe muntele de 3.676 de metri, la punctul Ranu Kumbolo. Grupul a inclus 137 de alpiniști, 15 portari, șapte ghizi și șase oficiali din domeniul turismului.

„În prezent, sunt în siguranță la postul de monitorizare Ranu Kumbolo”, au declarat autoritățile indoneze. Postul se afla la 4,5 km de crater, pe versantul nordic al muntelui, care nu se află în calea fluxului de nori fierbinți observat deplasându-se spre sud-sud-est. Vremea rea ​​și ploaia au forțat grupul să petreacă noaptea acolo.

Cutremurele și erupțiile vulcanice în Indonezia nu sunt rare. Semeru, cunoscut și sub numele de Mahameru, are o înălțime de 3676 metri și este unul dintre aproximativ 130 de vulcani activi din țară, precum și cel mai înalt munte de pe insula Java. Zeci de mii de oameni continuă să trăiască pe versanții săi fertili.

Ultima erupție majoră a vulcanului Semeru a avut loc în decembrie 2021, când 51 de persoane au fost ucise.

