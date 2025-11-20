Prima pagină » Știri externe » Alertă maximă în Indonezia, după erupția unui mare vulcan. Un nor de cenușă de doi kilometri a acoperit muntele. Sute de oameni au fost evacuați

Alertă maximă în Indonezia, după erupția unui mare vulcan. Un nor de cenușă de doi kilometri a acoperit muntele. Sute de oameni au fost evacuați

20 nov. 2025, 13:36, Știri externe

Autoritățile din Indonezia au anunțat cel mai înalt nivel de alertă după erupția marelui vulcan Semeru.

Potrivit imaginilor din mediul online, deasupra insulei turistice Java, cerul a fost acoperit de un nor de cenușă înalt de aproximativ doi kilometri. Muntele pare să fie înghițit în totalitate de norul uriaș.

Conform specialiștilor, erupția a început ieri după-amiază.

“Cenușă fierbinte și un amestec de rocă, lavă și gaz au coborât pe versanții Semeru până la 7 km de mai multe ori de la prânz până la amurg, în timp ce o coloană groasă de nori fierbinți s-a ridicat la 2 km în aer“, a anunțat Agenția de Geologie din Indonezia, într-un comunicat, relatează The Guardian.

Erupțiile care au avut loc pe tot parcursul zilei au forțat autoritățile să ridice nivelul de alertă de două ori, până au ajuns la cel mai înalt nivel, a declarat agenția. Nu au fost raportate victime.

Peste 900 de locuitori din cele trei sate cele mai expuse riscului din districtul Lumajang au fost evacuați în adăposturi guvernamentale, a declarat Abdul Muhari, purtător de cuvânt al agenției naționale a dezastrelor.

Presa locală a relatat că autoritățile se străduiesc să salveze aproximativ 178 de persoane blocate pe muntele de 3.676 de metri, la punctul Ranu Kumbolo. Grupul a inclus 137 de alpiniști, 15 portari, șapte ghizi și șase oficiali din domeniul turismului.

„În prezent, sunt în siguranță la postul de monitorizare Ranu Kumbolo”, au declarat autoritățile indoneze. Postul se afla la 4,5 km de crater, pe versantul nordic al muntelui, care nu se află în calea fluxului de nori fierbinți observat deplasându-se spre sud-sud-est. Vremea rea ​​și ploaia au forțat grupul să petreacă noaptea acolo.

Cutremurele și erupțiile vulcanice în Indonezia nu sunt rare. Semeru, cunoscut și sub numele de Mahameru, are o înălțime de 3676 metri și este unul dintre aproximativ 130 de vulcani activi din țară, precum și cel mai înalt munte de pe insula Java. Zeci de mii de oameni continuă să trăiască pe versanții săi fertili.

Ultima erupție majoră a vulcanului Semeru a avut loc în decembrie 2021, când 51 de persoane au fost ucise.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Citește și

EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
EXTERNE Primarul New York-ului ajunge față în față cu Trump, după luni întregi de atacuri din partea președintelui. „Voi fi pregătit pentru orice”
12:30
Primarul New York-ului ajunge față în față cu Trump, după luni întregi de atacuri din partea președintelui. „Voi fi pregătit pentru orice”
EXTERNE Chinezii au construit cel mai rapid tren din lume, care a depășit trenurile japoneze și germane. Care este viteza amețitoare cu care circulă
12:28
Chinezii au construit cel mai rapid tren din lume, care a depășit trenurile japoneze și germane. Care este viteza amețitoare cu care circulă
EXTERNE Mexicana Fatima Bosh este noua Miss Univers. Concurenta a fost umilită recent de un director al competiției
11:44
Mexicana Fatima Bosh este noua Miss Univers. Concurenta a fost umilită recent de un director al competiției
LIVE UPDATE 🚨 UE vrea propriul plan „alternativ” de pace pentru că „planul SUA este foarte prost”. Însă Orban anunță că-l susține pe Trump
11:39
🚨 UE vrea propriul plan „alternativ” de pace pentru că „planul SUA este foarte prost”. Însă Orban anunță că-l susține pe Trump
EXTERNE Anchetă devastatoare în Marea Britanie: 23.000 de persoane au murit de Covid din cauza răspunsului slab al guvernului Boris Johnson
11:06
Anchetă devastatoare în Marea Britanie: 23.000 de persoane au murit de Covid din cauza răspunsului slab al guvernului Boris Johnson
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor