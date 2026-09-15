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Alertă pe flancul estic al NATO: o dronă, care a intrat în Lituania, doborâtă de avioane de luptă

Alertă pe flancul estic al NATO: o dronă, care a intrat în Lituania, doborâtă de avioane de luptă
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Avioane de vânătoare ale NATO au intervenit în cursul nopții și au doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al Lituaniei, într-un nou incident de securitate pe flancul estic al Alianței. 

Incidentul s-a produs în cursul nopții de luni spre marți. Alerta a determinat intervenția avioanelor de luptă care asigură protecția spațiului aerian al Lituaniei în cadrul misiunilor NATO, potrivit The Guardian.

Președintele Gitanas Nauseda a anunțat marți că reacția a fost rapidă, fără să ofere detalii despre tipul dronei sau despre traseul acesteia înainte de interceptare.

„O dronă care a încălcat spațiul aerian al Lituaniei în această noapte a fost doborâtă rapid de avioane de vânătoare ale NATO. În timp ce Rusia își intensifică agresiunea împotriva Ucrainei, o astfel de pregătire este vitală pentru regiunea noastră. Alături de aliații noștri din NATO, Lituania își va apăra spațiul aerian”, a declarat Gitanas Nauseda, președintele Lituaniei.

Ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, a mulțumit forțelor aliate desfășurate pentru protejarea spațiului aerian al țării.

„Mulțumirile noastre cele mai sincere aliaților noștri, a căror prezență contribuie la protejarea spațiului nostru aerian și la consolidarea securității noastre. NATO rămâne vigilentă, angajată și pregătită”, a transmis Kestutis Budrys, ministrul de Externe al Lituaniei.

Potrivit postului public lituanian LRT, care citează Centrul Național de Gestionare a Crizelor, resturile dronei au ajuns într-o zonă rurală din apropierea lacului Kaunas, în centrul Lituaniei.

Nu au fost raportate în informațiile inițiale victime sau pagube provocate la sol.

Un nou incident cu drone pe flancul estic al NATO

Lituania se află într-una dintre cele mai sensibile zone ale frontierei NATO. Țara se învecinează cu Belarus și cu exclava rusă Kaliningrad, iar securitatea spațiului aerian al statelor baltice a căpătat o importanță și mai mare după declanșarea invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei, în februarie 2022.

Lituania, Letonia și Estonia nu dispun de propriile flote de avioane de vânătoare necesare pentru poliția aeriană, astfel că protecția spațiului lor aerian este asigurată prin rotație de aliații NATO.

Cele trei state baltice au înregistrat în ultimii ani mai multe incidente în care drone sau alte aparate au ajuns în spațiul lor aerian.

Un precedent important s-a produs pe 19 mai, deasupra Estoniei. Atunci, un avion de vânătoare NATO a doborât o dronă ucraineană care intrase în spațiul aerian estonian.

Incidentul a reprezentat prima interceptare și doborâre a unei drone străine pe cerul unui stat baltic de către forțele care participă la misiunea de poliție aeriană a NATO de la începutul invaziei ruse la scară largă din Ucraina.

Suspiciuni privind devierea dronelor ucrainene

Incidentele au loc în timp ce Ucraina desfășoară atacuri cu drone la mare distanță împotriva unor obiective din interiorul Rusiei, inclusiv infrastructură industrială și energetică.

Printre țintele atacurilor ucrainene s-au aflat instalații industriale și terminale petroliere din regiunea Sankt Petersburg, aflată în apropierea Golfului Finlandei și a statelor baltice.

Potrivit unor evaluări europene citate în contextul acestor incidente, Rusia ar încerca să devieze de la traseu dronele ucrainene prin mijloace de război electronic. O asemenea deviere ar putea determina aparatele să ajungă accidental în spațiul aerian al statelor NATO din regiune.

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