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Unul din cinci bulgari trăiește sub pragul sărăciei. Ce măsuri iau autoritățile din Bulgaria și ce se întâmplă în România

Cristian Lisandru
Unul din cinci bulgari trăiește sub pragul sărăciei. Ce măsuri iau autoritățile din Bulgaria și ce se întâmplă în România
Foto ilustrativ / Profimedia Images
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Guvernul, sindicatele și patronatele din Bulgaria au aprobat noul prag al sărăciei pentru 2027,. Acesta va fi cu 13,4%, respectiv cu 52,37 euro, mai mare decât cel stabilit pentru 2026. Pragul sărăciei în Bulgaria va crește la 443 de euro pe lună de la 1 ianuarie 2027. Aproximativ 1,37 milioane de bulgari, respectiv 21,2% din populația țării, au venituri sub acest nivel.

Noua valoare va determina majorarea mai multor forme de sprijin social, a explicat ministrul Muncii și Politicii Sociale, Natalia Efremova.

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„Noua valoare a pragului sărăciei are un impact pozitiv asupra ajustării diferitelor tipuri de prestații sociale”, a declarat Efremova, potrivit Mediafax.

Sunt necesare 94 milioane de euro în bugetul pentru 2027

În Bulgaria, de pragul sărăciei depind alocațiile lunare destinate prevenirii separării copiilor de familie și reintegrării acestora, precum și sprijinul acordat copiilor crescuți de rude, persoane apropiate sau familii de plasament.

  • Tot de acest prag depind și ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități, pensia socială pentru vârstnici și sprijinul pentru încălzire. Odată cu majorarea lui, mai multe persoane vor putea beneficia de aceste ajutoare.
  • Același indicator influențează și valoarea ajutoarelor acordate persoanelor aflate în situații de urgență în urma unor dezastre naturale.

Ministerul Muncii și Politicii Sociale va avea nevoie de încă aproximativ 94 milioane de euro în bugetul pentru 2027 pentru a acoperi creșterea plăților sociale determinată de noul prag.

Potrivit datelor Eurostat citate în cadrul reuniunii, aproximativ 1,37 milioane de persoane din Bulgaria, adică 21,2% din populația țării, au venituri sub pragul sărăciei.

Natalia Efremova estimează însă că proporția populației aflate în această situație va scădea.

„Comparativ cu anul precedent, ponderea populației care trăiește în sărăcie va scădea cu 0,5 puncte procentuale”, a declarat ministrul Muncii. Valoarea aprobată de autorități este mai mică decât cea solicitată de sindicate.

Pragul sărăciei relative în România

Plamen Dimitrov, președintele Confederației Sindicatelor Independente, susține că pragul ar trebui stabilit la 467 de euro. „Pragul sărăciei ar trebui să fie de 467 de euro”, a declarat Dimitrov după reuniunea dintre reprezentanții Guvernului, sindicatelor și patronatelor.

  • În România, cele mai recente date disponibile arată că pragul sărăciei relative a fost de 24.435 de lei pe an pentru o persoană în 2025, echivalentul a aproximativ 2.036 de lei pe lună.
  • Aproximativ 3,47 milioane de persoane, reprezentând 18,4% din populație, aveau venituri sub acest nivel.

În Bulgaria, pragul pentru 2027 este stabilit în avans și este folosit pentru calcularea mai multor ajutoare sociale. În România, pragul sărăciei relative este calculat pe baza veniturilor populației.

Valoarea pentru 2026 va putea fi stabilită de Institutul Național de Statistică după încheierea anului și centralizarea datelor necesare.

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