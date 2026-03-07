Ion Cristoiu: Gruparea Codruța Kovesi, susținătoarea Binomului SRI-DNA, îi cere lui Nicușor Dan să respingă lista pe care el a făcut-o

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a susținut că „gruparea Codruța Kovesi, susținătoarea Binomului SRI-DNA, îi cere lui Nicușor Dan să respingă lista pe care el a făcut-o”.

„Știre difuzată de presa noastră, la concurență cu breaking news-urile despre războiul dintre SUA și Iran: Câteva zeci de persoane s-au adunat, vineri seară, la intrarea în Palatul Cotroceni pentru a-i cere preşedintelui Nicuşor Dan să respingă propunerile ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, pentru funcţiile de conducere din Parchete. Președintele Nicușor Dan a ieșit să stea de vorbă cu protestatarii. Remarcați câteva zeci de persoane care au fost făcute de presa tefelistă ca câteva sute. Acțiunea protestatară organizată de 2 ONG-uri dubioase, cu finanțări obscurse, Corupția Ucide și Declic, se înscrie într-un șir de acțiuni din cadrul operațiunii Revenirea Binomului SRI – DNA.

Această operațiune a debutat cu mizeria numită lovitura de presă Recorder, (…) a publicat un fel de editorial neo-bolșevic de tip Silviu Brucan din Scînteia din 1950. În acest material, teza era că Justiția a încăput pe mâna corupților și că ea trebuie să revină Binomului SRI – DNA. De fapt, trebuie să revină unei găști din Justiție formate în jurul și sub conducerea celebrei Codruța Kovesi”, a spus Ion Cristoiu.

„Manifestația de aseară cerea ca Nicușor Dan să îi respingă”

„Această gașcă cuprindea procurori promovați de Codruța Kovesi și de Traian Băsescu, organe de presă, site-uri care sprijineau abuzurile binomului, cântau și beneficiau, și ONG-uri. Probabil o să vă întrebați ce treabă au ONG-urile, anumiți jurnaliști cu numirea procurorilor în Parchete. Dacă vă amintesc, niște colegi de-ai noștri de presă au devenit multimilionari în dolari peste noapte și se află în prima linie a bătăliei pentru numirea anumitor procurori. Ați înțeles șmecheria.

Această gașcă numea sau voia să numească procurorii și după asta gașca respectivă obține parale de la corupți. (…) Asta a fost operațiunea Radu Marinescu e corupt și altele. Între timp, a avut loc un concurs. La acest concurs s-au prezentat niște procurori. Lista celor care s-au prezentat a fost apărată cu îndârjire de Nicușor Dan. Manifestația de aseară cerea ca Nicușor Dan să îi respingă. Evident, Nicușor Dan a ieșit și le-a spus că își asumă această listă.

Băieții, gașca lui Codruța Koveși, rămășițele binomului SRI – DNA, apelează la o șmecherie. Vezi, Doamne, aceste propuneri sunt făcute de PSD. Nu. Ele sunt făcute de Nicușor Dan. (…) Cel mai important este că pe această listă este Marius Voineag, care de la DNA nu mai candidează la DNA, dar candidează la șefia de adjunct la Parchetul General. A fost o înțelegere. Ei s-au dus la Cotroceni să-i ceară lui Nicușor Dan să respingă lista pe care el a făcut-o”, a mai spus publicistul.

