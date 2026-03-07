Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Gruparea Codruța Kovesi, susținătoarea Binomului SRI-DNA, îi cere lui Nicușor Dan să respingă lista pe care el a făcut-o

Ion Cristoiu: Gruparea Codruța Kovesi, susținătoarea Binomului SRI-DNA, îi cere lui Nicușor Dan să respingă lista pe care el a făcut-o

07 mart. 2026, 11:49, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a susținut că „gruparea Codruța Kovesi, susținătoarea Binomului SRI-DNA, îi cere lui Nicușor Dan să respingă lista pe care el a făcut-o”.

„Știre difuzată de presa noastră, la concurență cu breaking news-urile despre războiul dintre SUA și Iran: Câteva zeci de persoane s-au adunat, vineri seară, la intrarea în Palatul Cotroceni pentru a-i cere preşedintelui Nicuşor Dan să respingă propunerile ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, pentru funcţiile de conducere din Parchete. Președintele Nicușor Dan a ieșit să stea de vorbă cu protestatarii. Remarcați câteva zeci de persoane care au fost făcute de presa tefelistă ca câteva sute. Acțiunea protestatară organizată de 2 ONG-uri dubioase, cu finanțări obscurse, Corupția Ucide și Declic, se înscrie într-un șir de acțiuni din cadrul operațiunii Revenirea Binomului SRI – DNA.

Această operațiune a debutat cu mizeria numită lovitura de presă Recorder, (…) a publicat un fel de editorial neo-bolșevic de tip Silviu Brucan din Scînteia din 1950. În acest material, teza era că Justiția a încăput pe mâna corupților și că ea trebuie să revină Binomului SRI – DNA. De fapt, trebuie să revină unei găști din Justiție formate în jurul și sub conducerea celebrei Codruța Kovesi”, a spus Ion Cristoiu.

„Manifestația de aseară cerea ca Nicușor Dan să îi respingă”

„Această gașcă cuprindea procurori promovați de Codruța Kovesi și de Traian Băsescu, organe de presă, site-uri care sprijineau abuzurile binomului, cântau și beneficiau, și ONG-uri. Probabil o să vă întrebați ce treabă au ONG-urile, anumiți jurnaliști cu numirea procurorilor în Parchete. Dacă vă amintesc, niște colegi de-ai noștri de presă au devenit multimilionari în dolari peste noapte și se află în prima linie a bătăliei pentru numirea anumitor procurori. Ați înțeles șmecheria.

Această gașcă numea sau voia să numească procurorii și după asta gașca respectivă obține parale de la corupți. (…) Asta a fost operațiunea Radu Marinescu e corupt și altele. Între timp, a avut loc un concurs. La acest concurs s-au prezentat niște procurori. Lista celor care s-au prezentat a fost apărată cu îndârjire de Nicușor Dan. Manifestația de aseară cerea ca Nicușor Dan să îi respingă. Evident, Nicușor Dan a ieșit și le-a spus că își asumă această listă.

Băieții, gașca lui Codruța Koveși, rămășițele binomului SRI – DNA, apelează la o șmecherie. Vezi, Doamne, aceste propuneri sunt făcute de PSD. Nu. Ele sunt făcute de Nicușor Dan. (…) Cel mai important este că pe această listă este Marius Voineag, care de la DNA nu mai candidează la DNA, dar candidează la șefia de adjunct la Parchetul General. A fost o înțelegere. Ei s-au dus la Cotroceni să-i ceară lui Nicușor Dan să respingă lista pe care el a făcut-o”, a mai spus publicistul.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: Premieră în Istoria României: Nicușor Dan și-a proclamat tovarășa de viață Prima Doamnă
11:01, 06 Mar 2026
Ion Cristoiu: Premieră în Istoria României: Nicușor Dan și-a proclamat tovarășa de viață Prima Doamnă
VIDEO Ion Cristoiu: Războiul dintre PSD și Ilie Bolojan nu se poate încheia decât prin plecarea premierului
12:33, 05 Mar 2026
Ion Cristoiu: Războiul dintre PSD și Ilie Bolojan nu se poate încheia decât prin plecarea premierului
VIDEO Ion Cristoiu: Dubla poziție a lui Nicușor Dan față de noul ambasador american – una spune în română, alta în engleză
10:50, 04 Mar 2026
Ion Cristoiu: Dubla poziție a lui Nicușor Dan față de noul ambasador american – una spune în română, alta în engleză
VIDEO Ion Cristoiu: Pentru a merge mai departe, România are nevoie de o criză politică!
13:01, 03 Mar 2026
Ion Cristoiu: Pentru a merge mai departe, România are nevoie de o criză politică!
VIDEO Ion Cristoiu: Ce-ar fi fost dacă rușii, în decembrie 1989, schimbau regimul Ceaușescu omorând într-un bombardament familia Ceaușescu? 
11:30, 02 Mar 2026
Ion Cristoiu: Ce-ar fi fost dacă rușii, în decembrie 1989, schimbau regimul Ceaușescu omorând într-un bombardament familia Ceaușescu? 
VIDEO Ion Cristoiu: Un pericol pentru întreaga Lume: Megalomania lui Donald Trump
12:49, 01 Mar 2026
Ion Cristoiu: Un pericol pentru întreaga Lume: Megalomania lui Donald Trump
Mediafax
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
ALERTĂ alimentară‼️ Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piață
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Stadiul la zi al lucrărilor la Autostrada Sibiu - Pitești. Când ar putea fi gata cea mai așteptată șosea de mare viteză din România
Mediafax
TikTok te urmărește chiar dacă nu folosești aplicația. Iată cum poți evita asta
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranulul cum să-și modifice armamentul
Cancan.ro
Predicția îngrijorătoare făcută de 'noul Nostradamus' s-a îndeplinit! Previziunile lui Athos Salomé pentru 2026 😲
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Cercetătorii dezvăluie ce se întâmplă atunci când iei decizii în locul altora

Cele mai noi

Trimite acest link pe