Algeria anulează un acord bilateral încheiat cu Franța din cauza diferențelor de opinie. De la ce au pornit tensiunile DIPLOMATICE

07 aug. 2025, 17:31, Știri externe
Relația dintre Alger și Paris s-a răcit din cauza refuzului oficialilor algerieni de a repatria cetățenii condamnați sau fără documente legale aflați pe teritoriul Franței.

Situația s-a complicat și mai mult după ce preşedintele francez Emmanuel Macron i-a solicitat premierului Francois Bayrou să suspende acordul bilateral încheiat în 2013, care prevede scutirea reciprocă de vize pentru deţinătorii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu.

De asemenea, preşedintele francez i-a cerut ministrului de Interne, Bruno Retailleau, care este favorabil unor măsuri mai dure, să acţioneze împotriva algerienilor care încalcă legea în Franţa și să-i deporteze.

În consecință, Algeria a decis să anuleze respectivul acord, în semn de protest.

„Francezii l-au suspendat, algerienii anulează complet acordul”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului algerian de Externe.

Fostă colonie franceză, Algeria și-a obținut independența în 1962, dar resentimentele puternice au persistat de-a lungul timpului, relatează Midi Libre. După ce Parisul s-a poziționat în favoarea Marocului în chestiunea privind regiunea disputată, Sahara Occidentală, relațiile franco-algeriene s-au deteriorat rapid.

Ulterior, Franța a condamnat arestările arbitrare efectuate de Alger asupra unor cetățeni francezi, pe motiv că încalcă ordinea constituțională.

