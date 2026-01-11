Prima pagină » Știri externe » „Suntem bine. Suntem luptători”. Primele declarații ale lui Nicolas Maduro din închisoarea din SUA

„Suntem bine. Suntem luptători”. Primele declarații ale lui Nicolas Maduro din închisoarea din SUA

Olga Borșcevschi
11 ian. 2026, 18:43, Știri externe
„Suntem bine. Suntem luptători”. Primele declarații ale lui Nicolas Maduro din închisoarea din SUA

Fostul lider al Venezuelei, Nicolas Maduro, a transmis un mesaj din închisoarea din Statele Unite în care este deținut. „Suntem bine. Suntem luptători”, a declarat Nicolas Maduro, potrivit fiului său, într-un videoclip publicat de partidul aflat la putere în Venezuela, citat de Le Figaro.

„Avocații ne-au spus că este puternic și să nu fim triști. El ne-a transmis «Nu fiți triști, suntem bine. Suntem luptători». Asta a spus Nicolas: „sunt un luptător. Vom păstra puterea, vom menține revoluția. Depinde de noi să mergem mai departe pe calea noastră de a menține democrația venezueleană în viață, de a menține în viață calea lui Chávez”, a spus fiul său, Nicolas Maduro Guerra.

Acuzați de trafic de droguri, Nicolas Maduro și soția sa se declară nevinovați. Ei vor fi audiați din nou de instanța americană pe 17 martie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Alertă. SUA somează cetățenii americani să părăsească imediat Venezuela

Ce i-au spus directorii companiilor petroliere lui Trump despre investiții în Venezuela

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Mesaj de la Papa Leon: „Libertatea de exprimare se restrânge tot mai mult, mai ales în Occident” / „Un nou limbaj se dezvoltă, demn de un roman de Orwell”
19:40
Mesaj de la Papa Leon: „Libertatea de exprimare se restrânge tot mai mult, mai ales în Occident” / „Un nou limbaj se dezvoltă, demn de un roman de Orwell”
RĂZBOI Netanyahu a ordonat bombardarea Libanului. Multe familii libaneze au părăsit sudul țării pentru a fugi spre Beirut
19:16
Netanyahu a ordonat bombardarea Libanului. Multe familii libaneze au părăsit sudul țării pentru a fugi spre Beirut
RELIGIE Papa Leon s-a rugat pentru victimele protestelor din Iran și războaielor din Siria și Ucraina
18:48
Papa Leon s-a rugat pentru victimele protestelor din Iran și războaielor din Siria și Ucraina
TENSIUNI Meloni îi dă o replică tăioasă lui Trump, după ce președintele american a spus că NATO e nimic fără SUA: „Să închidem McDonalds?”
18:12
Meloni îi dă o replică tăioasă lui Trump, după ce președintele american a spus că NATO e nimic fără SUA: „Să închidem McDonalds?”
ULTIMA ORĂ Alertă. SUA somează cetățenii americani să părăsească imediat Venezuela
17:40
Alertă. SUA somează cetățenii americani să părăsească imediat Venezuela
DEZVĂLUIRI The Telegraph: Europa ar putea desfășura trupe în Groenlanda pentru a calma îngrijorările lui Trump în materie de securitate
17:18
The Telegraph: Europa ar putea desfășura trupe în Groenlanda pentru a calma îngrijorările lui Trump în materie de securitate
Mediafax
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
Ultimul suflet din lagărul Rubla: „La Însurăței ne omora și la Viziru ne îngropa“
Mediafax
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani
Click
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Digi24
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
O descoperire unică, veche de 9.500 de ani, dezvăluie o perspectivă rară asupra ritualurilor străvechi
LIFESTYLE Ce să faci ca să nu te îngrași, fără dietă sau înfometare. Cele 12 obiceiuri pe care le poți urma
19:54
Ce să faci ca să nu te îngrași, fără dietă sau înfometare. Cele 12 obiceiuri pe care le poți urma
POLITICĂ Viorica Dăncilă dă de pământ cu Bolojan: „Nu e normal ca oamenii să plătească dezmățul bugetar”
18:48
Viorica Dăncilă dă de pământ cu Bolojan: „Nu e normal ca oamenii să plătească dezmățul bugetar”
FLASH NEWS Sfaturile lui Băsescu pentru Nicușor Dan la numirile șefilor SRI și SIE, dar și la parchete: „Nu este de negociat”
17:53
Sfaturile lui Băsescu pentru Nicușor Dan la numirile șefilor SRI și SIE, dar și la parchete: „Nu este de negociat”
INEDIT Cazul straniu al ultimului cetățean sovietic: „Sergei, statul care te-a trimis în spațiu nu mai există. Nu avem fonduri să te aducem acasă”
17:20
Cazul straniu al ultimului cetățean sovietic: „Sergei, statul care te-a trimis în spațiu nu mai există. Nu avem fonduri să te aducem acasă”
ANALIZĂ Diana Șoșoacă, analiză geopolitică a momentului. Cum va fi afectată România de ceea ce se întâmplă acum pe plan mondial
16:55
Diana Șoșoacă, analiză geopolitică a momentului. Cum va fi afectată România de ceea ce se întâmplă acum pe plan mondial

Cele mai noi

Trimite acest link pe