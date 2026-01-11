Papa Leon s-a rugat pentru victimele protestelor din Iran și războaielor din Siria și Ucraina

Papa Leon al XIV-lea, liderul Bisericii Romano-Catolice și al catolicilor din lume, a făcut apel la rugăciunea săptămânală de duminică pentru cei uciși în protestele din Iran, precum și pentru conflictele din Siria.

Suveranul pontif a făcut apel la pace și dialog, declarând:

„Atenția mea este îndreptată către ceea ce se întâmplă în aceste zile în Orientul Mijlociu, în special în Iran și Siria, unde tensiunile continue duc la moartea multor oameni.”.

Papa a spus că se roagă cu speranță ca dialogul și pacea să crească cu răbdare și înțelepciune în societate, pentru binele tuturor.

Sanctitatea sa a spus că s-a rugat, de asemenea, pentru poporul Ucrainei:

„Aceste atacuri afectează grav civilii, mai ales pe măsură ce vremea se răcește.”

Liderul catolicilor din lume a adăugat:

„Mă rog pentru cei care suferă și susțin din nou oprirea violenței și sporirea eforturilor pentru a atinge pacea.”

Sursa Foto: Shutterstock

