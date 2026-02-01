Discuțiile de pace Rusia–Ucraina de la Abu Dhabi, mutate pe 4–5 februarie. Între timp, emisarul lui Putin discută în privat cu americanii la Miami

Negocierile de pace dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei din acest weekend de la Abu Dhabi nu au înregistrat progrese semnificative, dar au reușit, în schimb, să stabilească un cadru de dialog direct între cele două părți. Următoarea rundă oficială de negocieri este programată pentru 4 și 5 februarie, întrucât cea care trebuia să aibă loc pe 1 februarie a fost amânată.

În acest weekend, emisarul special de pace al lui Vladimir Putin, Kirill Dimitriev, a vizitat Miami, unde a purtat discuții cu emisarul președintelui american, Steve Witkoff, Jared Kushner, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și Josh Gruenbaum. De la discuții a lipsit însă partea ucraineană.

Steve Witkoff a declarat pe pagina sa de X că a avut o „întâlnire productivă și constructivă” cu Kirill Dimitiev în Florida. Cu toate acestea, niciuna dintre părți nu a dezvăluit detalii despre subiectele discutate.

„Suntem încurajați de această întâlnire, de faptul că Rusia lucrează pentru asigurarea păcii în Ucraina”, a scris Witkoff pe X.

Runda 2 de negocieri directe între ruși și ucraineni, amânată pentru 4 februarie

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că următoarea sesiune de discuții trilaterale privind încheierea războiului cu Rusia va avea loc la Abu Dhabi pe 4 și 5 februarie.

„Echipa noastră de negocieri a prezentat un raport. Datele următoarelor întâlniri trilaterale au fost stabilite: 4 și 5 februarie la Abu Dhabi”, a scris Zelenski pe Telegram.

Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru toate formele de lucru și se pregătește pentru întâlnirile de săptămâna viitoare, așteptând în același timp detalii din partea americanilor. Întâlnirea anterioară, din 23-24 ianuarie, a marcat primul contact direct dintre Ucraina și Rusia în cadrul unui plan de pace susținut de SUA. Discuțiile s-au concentrat pe „posibilii parametri pentru încheierea războiului”, toate părțile fiind de acord că supravegherea SUA este necesară pentru acorduri de securitate credibile.

Săptămâna rusească de 4 zile

Trump a anunțat joi că omologul său rus, Vladimir Putin, a fost de acord cu solicitarea sa de a nu ataca infrastructura energetică a Ucrainei timp de o săptămână din cauza vremii extrem de reci, lucru pe care l-a considerat „foarte frumos” din partea președintelui rus. Cu toate acestea, pauza umanitară cerută de Trump expiră pe 1 februarie.

Președintele SUA a anunțat inițial o pauză de o săptămână, însă Kremlinul a clarificat ulterior că înțelegerea este valabilă doar până la data de 1 februarie, neconcordanță descrisă de unele surse drept o „săptămână rusească de 4 zile”. Acceptul Rusiei a fost un gest de bunăvoință pentru a crea condiții favorabile înainte de noua rundă de negocieri de la Abu Ghabi. Cu toate acestea, Ucraina a precizat că nu există un acord direct între Kiev și Moscova, ci doar o înțelegere care este mediată de Statele Unite.