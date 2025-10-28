Prima pagină » Știri externe » Amazon elimină 30.000 de locuri de muncă începând de marți pentru a reduce cheltuielile și a compensa angajările excesive în timpul pandemiei

28 oct. 2025, 16:48, Știri externe
Amazon se pregătește să elimine 30.000 de locuri de muncă începând de marți. Motivul?  Corporația înființată de Jeff Bezos încearcă să reducă cheltuielile și să compenseze angajările excesive făcute pe durata pandemiei de coronavirus din anii 2020-2021, susțin trei surse apropiate companiei pentru Reuters.

Compania de vânzări și livrări online are în prezent 1,55 milioane de angajați, dar numai 10% sunt angajați care fac muncă de birou. Acum, Amazon anunță cele mai mari concedieri și tăieri de posturi de la finalul anului 2022, atunci când a eliminat 27.000 de poziții.

Amazon reduce „birocrația excesivă” și se pregătește să clădească o infrastructură cu AI

În ultimii ani, Amazon a redus posturi în cadrul mai multor divizii – domeniul dispozitivelor, cel al comunicațiilor și podcasting. Marți, 7 noiembrie 2025, vor fi eliminate posturi de muncă din mai multe divizii, inclusiv din departamentul de resurse umane.

Directorul executiv Andy Jassy și-a exprimat inițiativa de a reduce ceea ce el a descris drept „o birocrație excesivă”, reducând numărul mare de manageri. În plus, a instalat o linie de plângeri anonime pentru a identifica „ineficiențele”. Directorul a specificat și că reducerea locurilor de muncă ar putea fi cauzată de noile instrumente cu Inteligență Artificială, vizând posturile cu sarcini repetitive și de rutină.

Sky Canaves, un analist eMarketer, a declarat că reducerile masive de posturi indică faptul că Amazon a realizată ca Inteligența Artificială are mai multă productivitate și că este sub presiune în clădirea unei infrastructuri cu AI pe termen scurt, scrie Reuters.

