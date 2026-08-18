Ambasadorul Japoniei la Moscova a fost chemat la Ministerul de Externe al Federației Ruse, marți. Convocarea a venit după ce premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a catalogat drept „absolut inacceptabilă” vizita președintelui Vladimir Putin în Arhipelagul Kurile de săptămâna trecută.

Potrivit datelor TASS, ambasadorului Japonieia părăsit clădirea instituției după 25 de minute, fără a face declarații.

Ambasadorului Japoniei i s-a adresat un protest ferm în legătură cu declarațiile anti-ruse ale Tokyo-ului, precizează sursa citată.

„Pe 18 august, ambasadorul Japoniei în Rusia a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Vice-ministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Mihail Galuzin, a exprimat diplomatului japonez un protest ferm cu privire la declarațiile anti-ruse ale prim-ministrului Japoniei [Sanae] Takaichi și ale ministrului Afacerilor Externe [Toshimitsu] Motegi, referitoare la vizita președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, pe insula Iturup”, s-a precizat într-un comunicat al Ministerului rus de Externe.

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Ministerul Afacerilor Externe din Rusia a mai precizat că lui Akira Muto i s-a indicat faptul că Moscova are dreptul să ia „contramăsuri adecvate“ ca urmare a sancțiunilor anti-ruse impuse de Tokyo și a sprijinului acordat de acesta regimului de la Kiev.

„În contextul în care Tokyo continuă să urmeze politica de sancțiuni a Occidentului colectiv împotriva Rusiei, precum și al sprijinului acordat de Japonia regimului de la Kiev, șeful misiunii diplomatice japoneze a fost informat că Moscova își rezervă dreptul de a lua contramăsuri adecvate”, se menționează în comunicat.

De asemenea, s-a subliniat că orice încercări ale părții japoneze de a pune sub semnul întrebării, direct sau indirect, apartenența insulelor Kurile de Sud la Rusia sunt absolut inacceptabile și ilegale.

După cum a precizat Ministerul, ambasadorului Japoniei la Moscova, Akira Muto, convocat la ministerul de externe, i s-a subliniat că „suveranitatea și jurisdicția Rusiei asupra Insulelor Kurile de Sud sunt de neclintit”.

„Aceste teritorii au revenit țării noastre în urma celui de-al Doilea Război Mondial, conform acordurilor relevante ale puterilor aliate și Statutului ONU”, a subliniat Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. „Orice încercări ale părții japoneze de a pune sub semnul întrebării, direct sau indirect, această realitate evidentă sunt absolut inacceptabile și ilegale”.

Ce anunța Putin

Miercurea trecută, în timp ce asista la exerciții militare pe insula Sahalin, președintele Vladimir Putin, a ținut un discurs în care a vorbit despre relațiile cu Japonia.

Liderul de la Kremlin a menționat faptul că Japonia a impus sancțiuni „neprovocate“ împotriva Rusiei, fără a analiza cauzele conflictului din Ucraina și a precizat că țara sa nu are nicio pretenție față de Japonia și nu reprezintă o amenințare la adresa securității acesteia.

„Nu reprezentăm o amenințare pentru Japonia. Nu avem absolut nicio pretenție față de ea”. Cu toate acestea, Japonia are pretenții față de Rusia în ceea ce privește Insulele Kurile, spunea Putin. „Japonia are pretenții teritoriale față de țara noastră. Mă refer la problema Insulelor Kurile. Cu toate acestea, acest lucru este consemnat în documentele internaționale ca o realitate rezultată în urma celui de-al Doilea Război Mondial”, a transmis liderul de la Moscova.

Rusia a avut relații constructive cu Shinzo Abe (fost Prim-ministru al Japoniei n.r.) și cu alți lideri japonezi, dar acum Tokyo și-a schimbat poziția, precizează acesta.

„Acum observăm, din păcate, schimbări în pozițiile lor, pe care subliniez că nu le-am provocat în niciun fel din partea noastră”, a declarat Vladimir Putin.

Cele două țări se află de zeci de ani într-un conflict privind Insulele Kurile.

Insulele Kurile se află între Hokkaido, în nordul Japoniei, și Peninsula Kamchatka din Rusia. Patru dintre insulele cele mai sudice sunt revendicate de Japonia, care le numește „Teritoriile de Nord”. Acestea sunt administrate de Rusia. Săptămâna trecută Vladimir Putin a efectuat prima vizită în insulele Kurile. La scrut timp, însă, oficialii de la Tokyo și-au exprimat nemulțumirea în mass-media, iar prim-ministrul Sanae Takaichi, a transmis presei că prima vizită efectuată vreodată de Vladimir Putin în insulele Kurile este absolut inacceptabilă.