Amenințare cu bombă la o televiziune franceză. Jurnaliștii au fost evacuați din studio în timpul transmisiei live

Sediul central al France Télévisions din Paris, situat în arondismentul 15, a fost evacuat în urma unei amenințări cu bombă.

La scurt timp după ora 17:30, ora locală, transmisia a fost întreruptă brusc când un jurnalist a anunțat în direct:

„Va trebui să ne oprim din cauza unei amenințări cu bombă”, în timp ce alarma suna.

Alertă cu bombă, în direct la TV

Serviciile de stat au alertat compania, determinând poliția și o unitate canină să percheziționeze clădirea. La scurt timp după ora 19:00, angajaților li s-a permis să se întoarcă în clădire, potrivit unui purtător de cuvânt al grupului. Sediul France Télévisions din Paris a fost evacuat după o amenințare cu bombă, informează Le Figaro.

Angajații postului de televiziune au fost evacuați din clădire în timp ce mai multe echipe de polițiști și o unitate canină au fost trimise la fața locului. În timp ce ancheta este în desfășurare, emisiunea franceinfo și site-ul web franceinfo.fr se confruntă cu întreruperi.

„Poliția și o unitate canină se află în prezent la fața locului pentru a investiga”, a relatat Franceinfo pe site-ul său web.

Incident similar petrecut acum 2 săptămâni

Cu două săptămâni mai devreme, redacția BFMTV, situată în apropierea France Télévisions, a fost și ea evacuată în urma unei amenințări cu bombă, potrivit Mediafax.

Programul a fost întrerupt în timp ce forțele de ordine au efectuat o anchetă, dar nu au fost descoperit obiecte suspecte.

Sursa Video: France Télévisions

