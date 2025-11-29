Amenințare cu bombă la o televiziune franceză. Jurnaliștii au fost evacuați din studio în timpul transmisiei live

Sediul central al France Télévisions din Paris, situat în arondismentul 15, a fost evacuat în urma unei amenințări cu bombă.
La scurt timp după ora 17:30, ora locală, transmisia a fost întreruptă brusc când un jurnalist a anunțat în direct:
„Va trebui să ne oprim din cauza unei amenințări cu bombă”, în timp ce alarma suna.
Serviciile de stat au alertat compania, determinând poliția și o unitate canină să percheziționeze clădirea. La scurt timp după ora 19:00, angajaților li s-a permis să se întoarcă în clădire, potrivit unui purtător de cuvânt al grupului. Sediul France Télévisions din Paris a fost evacuat după o amenințare cu bombă, informează Le Figaro.
Angajații postului de televiziune au fost evacuați din clădire în timp ce mai multe echipe de polițiști și o unitate canină au fost trimise la fața locului. În timp ce ancheta este în desfășurare, emisiunea franceinfo și site-ul web franceinfo.fr se confruntă cu întreruperi.
„Poliția și o unitate canină se află în prezent la fața locului pentru a investiga”, a relatat Franceinfo pe site-ul său web.
Cu două săptămâni mai devreme, redacția BFMTV, situată în apropierea France Télévisions, a fost și ea evacuată în urma unei amenințări cu bombă, potrivit Mediafax.
Programul a fost întrerupt în timp ce forțele de ordine au efectuat o anchetă, dar nu au fost descoperit obiecte suspecte.
Sursa Video: France Télévisions
