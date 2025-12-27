Maria Sole Agnelli, sora șefului Fiat, Gianni Agnelli, a murit la vârsta de 100 de ani

Maria Sole Agnelli, sora avocatului Gianni Agnelli și a Susannei Agnelli, a decedat vineri, 26 decembrie, la vârsta de 100 de ani.

Născută în Villar Perosa (Torino) pe 9 august 1925, a avut patru copii (Virginia, Argenta, Cintia și Bernardino) din prima căsătorie cu Ranieri Campello della Spina și Eduardo din a doua căsătorie cu Pio Teodorani Fabbri.

Din 1960 până în 1970, a fost primar al orașului umbrian Campello sul Clitunno. Timp de 14 ani, până în 2018, a fost președinta Fundației Agnelli.

A locuit în Torrimpietra, un cătun din municipiul Fiumicino, într-o vilă care, în ianuarie anul trecut, a fost scena unui jaf șocant, în care un agent de pază și menajera au fost legați și imobilizați de hoți. Infractorii au furat un seif care conținea bijuterii și ceasuri valoroase în timp ce doamna casei dormea.

FOTO: Profimedia