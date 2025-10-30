Ministerul Apărării din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarant că Polonia a primit confirmarea din partea Statelor Unite că trupele americane nu vor fi retrase. Kosiniak-Kamysz afirmă pe pagina de socializare X că în urma unei discuții cu Pete Hegseth și a discuțiilor purtate de ministrul adjunct al Apărării, Paweł Zalewski, și șeful Statului Major General, Wiesław Kukuła, cu aliații, trupele americane vor rămâne staționate în Polonia.

„Din conversațiile mele anterioare cu Pete Hegseth și discuțiile dintre ministrul adjunct Paweł Zalewski și Statul Major al forțelor poloneze cu aliații noștri, am primit confirmarea că nu va exista nicio reducere a prezenței trupelor americane în Polonia. Alianța Polonia-SUA este puternică și ia măsuri concrete pentru a consolida securitatea”.

Declarația vine după ce Ionuț Moșteanu a anunțat miercuri că Statele Unite vor retrage o parte din contingentele sale din România. Ulterior, anunțul retragerii parțiale a trupelor americane a fost confirmat și de Ministerul Apărării Naționale. Informația a fost inițial precizată pe site-ul ucrainean Kyiv Post marți, 28 octombrie.

În prezent, conform afirmațiilor lui Ionuț Moșteanu, în România au mai rămas în jur de 1.000 de soldați americani, pe când în Polonia sunt dislocați aproximativ 10.000.

Întrebat ce părere are despre decizia de retragere a soldaților americani din România, Donald Trump a spus: „Aș putea să vorbesc despre subiectul asta, dar nu este unul foarte important, nu e mare lucru”.