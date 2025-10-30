Reacția lui Trump la retragerea trupelor din România: „Nu e mare lucru”

ACTUALITATE 30 OCTOMBRIE, calendarul zilei: 10 ani de la incendiul din clubul Colectiv. 89 de decese cauzate de dezastrul de la Certej
Întrebat de reporteri la bordul Air Force One despre retragerea trupelor americane din România, Donald Trump a spus că ar putea să vorbească despre acest subiect, dar nu este unul foarte important.
„Aș putea să vorbesc despre subiectul asta, dar nu este unul foarte important, nu e mare lucru”, a spus președintele american.
