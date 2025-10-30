Reacția lui Trump la retragerea trupelor din România: „Nu e mare lucru”

Întrebat de reporteri la bordul Air Force One despre retragerea trupelor americane din România, Donald Trump a spus că ar putea să vorbească despre acest subiect, dar nu este unul foarte important.

„Aș putea să vorbesc despre subiectul asta, dar nu este unul foarte important, nu e mare lucru”, a spus președintele american.

Știre în curs de actualizare

