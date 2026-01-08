Prima pagină » Știri externe » Armata siriană bombardează pozițiile SDF în cartierele din Alep

🚨 Armata siriană bombardează pozițiile SDF în cartierele din Alep

08 ian. 2026, 19:02, Știri externe
19:30

UPDATE: Reportaj de pe front

Armata siriană distruge poziții fortificate ale forțelor QSD în cartierele Sheikh Maqsood și Ashrafiyah din Alep, transmite un reportaj realizat de la fața locului.

19:30

UPDATE: Pompierii intervin în stingerea incendiilor

Continuarea ciocnirilor din Alep între forțele siriene și miliția QSD

19:30

UPDATE: Blindatele„Al-Nusra”

Pompieri și echipe de apărare civilă lucrează pentru a stinge un incendiu izbucnit pe Strada Faisal din Alep după ce obuze lansate de organizația SDF au căzut în zonă

19:29

UPDATE: Bombardamentele se intensifică

Vehicuile blindate aparținând găștilor Al-Nusra se îndreaptă spre punctele de confruntare din jurul cartierelor Sheikh Maqsood și Al-Sharafiyah, în timp ce se aud explozii puternice cauzate de schimbul de focuri de rachete și de artilerie.

19:27

UPDATE: Forțele armate siriene ale lui Al-Sharaa încă controlează mare parte din Alep

️Un bombardament intens cu rachete între bandele lui Jolani și milițiile QSD în cartierele orașului Alep, Siria.

19:30

UPDATE: Bătălii în jurul moscheii

Forțele armate siriene controlează în mare parte districtul Ashrafieh din Alep după lupte crâncene împotriva grupului terorist SDF/YPG.

19:16

UPDATE: Bilanțul morților a crescut la 15

Al Jazeera anunță că luptele reizbucnite în Siria au dus la 15 morți și 52 de răniți până în acest moment.

Sunt raportate ciocniri violente și în Idlib. O sursă a guvernului sirian a transmis către Al Jazeera că SDF ar negocia cu guvernul sirian prin intermediari securizarea unui pasaj pentru oameni în afara districtelor Sheikh Maqsoud și Ashrafieh.

SDF a negat orice informație.

Între timp, liderul kurzilor din Siria, Mazloum Abdi, susține că războiul a reizbucnit la Alep din cauza guvernului sirian de la Damasc care a blocat orice discuție privind integrarea kurzilor în armata siriană.

Președintele sirian Ahmed al-Sharaa s-ar fi aliniat la politicile anti-kurde ale lui Erdogan.

19:16

UPDATE: Erdogan i-ar putea veni în ajutor lui Sharaa

Armata Turciei este pregătită să sprijine guvernul sirian al lui Ahmed al-Sharaa în bătălia cu luptătorii SDF, dar numai dacă guvernul de la Damasc va solicita ajutoare, a transmis ministerul turc al Apărării.

„Turcia va sprijini Siria în lupta împotriva organizațiilor teroriste”, a spus un oficial turc sub acoperire.

„Dacă Siria va cere asistență, Turcia îi va acorda suportul necesar”, a adăugat el.

19:16

UPDATE: SDF a doborât două drone și este acuzat de victime colaterale

Forțele SDF au raportat că au doborât două drone pe durata luptelor violente din Alep.

Al Jazeera a primit rapoarte că SDF a tras asupra unui cămin studențesc al Universității din Alep cu proiectile de artilerie.

Un medic din spitalul al-Razi a fost rănit după ce forțele SDF au tras asupra unității medicale.

Civilii au fugit în masă din Alep în timp ce luptele s-au intensificat în oraș, cât și în împrejurimi.

100.000 de civili au rămas totuși blocați, transmite Al Jazeera.

19:30

UPDATE: Ciocnirile

Miliția QSD vizează zona din jurul moscheii Al-Rahman din Alep.

19:30

UPDATE: Contracararea teroriștilor

Războiul civil sirian a reizbucnit la un an de când Ahmed al-Sharaa (fost lider terorist al mișcării jihadiste Frontul al-Nusra) a preluat puterea după plecarea dictatorului Bashar al-Assad în Rusia.

Chiar în ziua când serviciile secrete israeliene au avertizat că Iranul plănuiește o tentativă de asasinat asupra președintelui interimar al Siriei, au fost declanșate lupte intensificate în nordul orașului Alep între armata siriană și forțele democratice siriene (SDF) care dureză de trei zile.

Armata siriană deja folosește artileria pentru a bombarda pozițiile SDF din districtele Sheikh Maqsoud și Ashrafieh, transmite Al Jazeera.

Cinci civili au fost uciși și alți 44 au fost răniți în urma luptelor. SDF transmite că au fost uciși opt civili în învecinătatea cu populație majoritar kurdă.

Ahmed al-Sharaa, prieten cu președinele turc Erdogan și cu Trump, este contestat de rebelii sirieni care vor democrație, precum și de kurzi și de iranieni.

