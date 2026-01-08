🚨 Armata siriană bombardează pozițiile SDF în cartierele din Alep

19:16

Al Jazeera anunță că luptele reizbucnite în Siria au dus la 15 morți și 52 de răniți până în acest moment.

Sunt raportate ciocniri violente și în Idlib. O sursă a guvernului sirian a transmis către Al Jazeera că SDF ar negocia cu guvernul sirian prin intermediari securizarea unui pasaj pentru oameni în afara districtelor Sheikh Maqsoud și Ashrafieh.

SDF a negat orice informație.

Între timp, liderul kurzilor din Siria, Mazloum Abdi, susține că războiul a reizbucnit la Alep din cauza guvernului sirian de la Damasc care a blocat orice discuție privind integrarea kurzilor în armata siriană.

Președintele sirian Ahmed al-Sharaa s-ar fi aliniat la politicile anti-kurde ale lui Erdogan.