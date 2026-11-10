🚨 Tragedie în Bulgaria: Cel puțin 12 morți și aproape 50 de răniți în două accidente auto în lanț. Un cetăţean român, printre răniţi. Aproape 90 de mașini și camioane au fost implicate. Inclusiv programul oficial al Ursulei von der Leyen la Sofia a suferit modificări. Ce anunță premierul Rumen Radev

Introducerea măsurii este dictată de situația extrem de complicată din regiune și de pagubele materiale semnificative cauzate de accidentele rutiere grave de pe autostradă.
Ministrul bulgar al Sănătății, Katya Ivkova, a specificat într-o conferință de presă că numărul victimelor este acum de 12.
10 dintre acestea au murit la locul accidentului, iar două victime au murit în spitale. În acest moment, un total de 46 de pacienți au fost transportați după accidentele grave de pe autostrada Trakia, a declarat ministrul Sănătății.
„Opt pacienți au fost internați la Sliven. Șapte pacienți au fost internați în două spitale din Burgas. Doisprezece pacienți sunt în spitalul din Yambol în acest moment”, a specificat ea presei, adăugând că toți primesc îngrijirile medicale de urgență necesare.
„Exprimăm cele mai sincere condoleanțe în urma tragicului accident produs pe o autostradă din Bulgaria. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora și toți cei afectați de această tragedie. Le urăm celor răniți o însănătoșire completă și rapidă.
Printre răniți se află și un cetățean român, care beneficiază în prezent de îngrijiri medicale.
Echipele noastre consulare sunt pregătite să ofere asistență.“, a transmis ministrul.
„Toți decedați se deplasau în direcția Burgas. Primul accident rutier s-a produs exact acolo. Un camion a blocat calea unui autobuz care transporta un grup de persoane. A urmat o coliziune cu un alt camion care transporta grâu. Un autoturism a lovit și partea din spate a camionului”, a spus el.
Potrivit lui Nikolov, martorii spun că vizibilitatea era inițial de aproximativ 70-80 de metri, dar a scăzut brusc la doar 10 metri.
El a explicat că al doilea accident a fost probabil o consecință a primului, întrucât atenția șoferilor a fost distrasă de accidentul grav de pe cealaltă bandă.
„Presupunem că accidentul rutier din direcția Sofia s-a produs prin același mecanism. Coincidența locului în care au avut loc cele două incidente este probabil legată de distragerea atenției șoferilor după ce aceștia au observat gravul accident în lanț din direcția Burgas”, a explicat el.
Cel puțin 11 persoane și-au pierdut viața și alte 48 au fost rănite, marți, în două accidente în lanț care au avut loc pe o autostradă din Bulgaria. Accidentele s-au produs în zona orașului Yambol și au blocat autostrada „Tracia” în ambele sensuri marți dimineață. Au fost implicate peste 70 de autoturisme și camioane, scrie NOVA.
Potrivit sursei citate, accidentele au avut loc între nodurile rutiere „Zimnica” și „Kabile”. În acea zonă s-a așternut o ceață densă, ceea ce a limitat puternic vizibilitatea. Unul dintre accidente a fost semnalat la kilometrul 289, pe benzile de circulație spre Burgas, iar celălalt a avut loc la kilometrul 294, înainte de intersecția Zimnitsa, pe sensul de mers spre Sofia.
Sursă video: X/@transbulgaria
Primul apel de urgență a fost primit în jurul orei 7:10 dimineața, referitor la o coliziune în apropierea kilometrului 289, iar la scurt timp după aceea a fost semnalat un al doilea incident în sensul opus.
Guvernatorul regional, Gheorghi Chalakov, a descris situația ca fiind foarte gravă.
Sursă video: X/@KalendarNews
„Numărul victimelor este de 11, iar cel al răniților 48.“, a declarat premierul Rumen Radev în cadrul conferinței de presă de după întâlnirea sa cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Prim-ministrul a mai anunțat că i-a dat instrucțiuni ministrului de Interne, Ivan Demerdjiev, să se îndrepte spre Burgas cu avionul guvernamental, pentru ca, la nevoie, să poată fi transportați răniții către spitalele din Sofia.
„Imediat după despărțirea noastră de doamna Von der Leyen, eu și ministrul Apărării, Dimitar Stoianov, plecăm și noi spre Burgas, Sliven și Yambol”, a mai spus Radev.
El i-a mulțumit președintei CE pentru înțelegerea sa în situația dificilă actuală, care a impus modificări ale programului vizitei sale în Bulgaria.
„Îmi exprim cele mai sincere condoleanțe familiilor celor decedați și întregului popor bulgar. Respect echipelor de salvare! Trăiți un moment tragic și înțeleg pe deplin schimbarea programului vizitei mele.” Aceste cuvinte a fost transmise de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul briefingului de după întâlnirea cu prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, de la Varna.