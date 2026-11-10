🚨 Tragedie în Bulgaria: Cel puțin 12 morți și aproape 50 de răniți în două accidente auto în lanț. Un cetăţean român, printre răniţi. Aproape 90 de mașini și camioane au fost implicate. Inclusiv programul oficial al Ursulei von der Leyen la Sofia a suferit modificări. Ce anunță premierul Rumen Radev

Secretarul general interimar al Ministerului de Interne, Liubomir Nikolov, a vorbit de la locul incidentelor. Potrivit acestuia, ceața densă și deteriorarea bruscă a vizibilității sunt probabil printre cauzele tragediei.

„Toți decedați se deplasau în direcția Burgas. Primul accident rutier s-a produs exact acolo. Un camion a blocat calea unui autobuz care transporta un grup de persoane. A urmat o coliziune cu un alt camion care transporta grâu. Un autoturism a lovit și partea din spate a camionului”, a spus el.

Potrivit lui Nikolov, martorii spun că vizibilitatea era inițial de aproximativ 70-80 de metri, dar a scăzut brusc la doar 10 metri.

El a explicat că al doilea accident a fost probabil o consecință a primului, întrucât atenția șoferilor a fost distrasă de accidentul grav de pe cealaltă bandă.

„Presupunem că accidentul rutier din direcția Sofia s-a produs prin același mecanism. Coincidența locului în care au avut loc cele două incidente este probabil legată de distragerea atenției șoferilor după ce aceștia au observat gravul accident în lanț din direcția Burgas”, a explicat el.