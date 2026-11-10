Prima pagină » Știri externe » Tragedie în Bulgaria: Cel puțin 12 morți și aproape 50 de răniți în două accidente auto în lanț. Un cetăţean român, printre răniţi. Aproape 90 de mașini și camioane au fost implicate. Inclusiv programul oficial al Ursulei von der Leyen la Sofia a suferit modificări. Ce anunță premierul Rumen Radev
Ultima actualizare: acum 24 de minute

🚨 Tragedie în Bulgaria: Cel puțin 12 morți și aproape 50 de răniți în două accidente auto în lanț. Un cetăţean român, printre răniţi. Aproape 90 de mașini și camioane au fost implicate. Inclusiv programul oficial al Ursulei von der Leyen la Sofia a suferit modificări. Ce anunță premierul Rumen Radev

Melania Agiu
Sursă foto: Novinte
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
O tragedie rutieră de proporții a zguduit, marți dimineață, Bulgaria. Cel puțin 12 oameni au murit și alți 48 au fost răniți—printre care și un cetățean român—în urma a două caramboluri masive produse pe ambele sensuri ale autostrăzii Tracia. Peste 70 de autoturisme și autovehicule s-au ciocnit în lanț din cauza ceții dense. Inclusiv agenda oficială de la Sofia a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a suferit modificări.
13:48

UPDATE. Ministrul adjunct de Interne al Bulgariei: O cisternă a fost implicată în incidente, dar nu a existat nicio scurgere

O cisternă care transporta gaz a fost, de asemenea, implicată în cele două accidente în lanț, dar în acest moment nu există nicio scurgere, a anunțat Kaloyan Kaloyanov. Nu există mărfuri periculoase împrăștiate pe carosabil. 

13:42

UPDATE. Cele două caramboluri în lanț au avut loc pe autostrada A1 „Trakia”, în sud-estul Bulgariei, în apropierea orașului Iambol (Yambol).

13:38

UPDATE. Forțele de ordine au comunicat ulterior că au fost implicate 86 de vehicule: 63 pe benzile de circulație spre Burgas și 23 pe sensul opus. Acestea au estimat numărul victimelor la 50, repartizate în trei regiuni: 28 în Sliven, 16 în Yambol și șase în Burgas.

13:31

UPDATE. Stare de urgență parțială a fost declarată în trei municipalități după blocajul de pe autostrada Tracia.

O stare de urgență parțială a fost declarată în municipalitățile Straldzha, Tundzha și Yambol. Regimul de urgență a fost introdus prin ordinul guvernatorului regional Yambol, Gheorghi Chalakov, și a intrat în vigoare la ora 7:30, pe 10 noiembrie 2026, a anunțat Administrația Regională locală.

Introducerea măsurii este dictată de situația extrem de complicată din regiune și de pagubele materiale semnificative cauzate de accidentele rutiere grave de pe autostradă.

13:30

Ministrul bulgar al Sănătății: 10 victime au murit pe autostradă, alte două în spitale

Ministrul bulgar al Sănătății, Katya Ivkova, a specificat într-o conferință de presă că numărul victimelor este acum de 12.

10 dintre acestea au murit la locul accidentului, iar două victime au murit în spitale. În acest moment, un total de 46 de pacienți au fost transportați după accidentele grave de pe autostrada Trakia, a declarat ministrul Sănătății.

„Opt pacienți au fost internați la Sliven. Șapte pacienți au fost internați în două spitale din Burgas. Doisprezece pacienți sunt în spitalul din Yambol în acest moment”, a specificat ea presei, adăugând că toți primesc îngrijirile medicale de urgență necesare.

12:45

UPDATE. Ministrul de Externe, Dan Neculăescu: Un cetăţean român, printre răniţi, în urma tragicului accident produs pe o autostradă din Bulgaria. Acesta beneficiază în prezent de îngrijiri medicale

„Exprimăm cele mai sincere condoleanțe în urma tragicului accident produs pe o autostradă din Bulgaria. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora și toți cei afectați de această tragedie. Le urăm celor răniți o însănătoșire completă și rapidă.
Printre răniți se află și un cetățean român, care beneficiază în prezent de îngrijiri medicale.
Echipele noastre consulare sunt pregătite să ofere asistență.“, a transmis ministrul.

12:35

UPDATE. Ministerul bulgar de Interne: Niciun copil nu a fost rănit sau decedat în cele două accidente de pe autostrada Trakia

Secretarul general interimar al Ministerului de Interne, Liubomir Nikolov, a vorbit de la locul incidentelor. Potrivit acestuia, ceața densă și deteriorarea bruscă a vizibilității sunt probabil printre cauzele tragediei.

„Toți decedați se deplasau în direcția Burgas. Primul accident rutier s-a produs exact acolo. Un camion a blocat calea unui autobuz care transporta un grup de persoane. A urmat o coliziune cu un alt camion care transporta grâu. Un autoturism a lovit și partea din spate a camionului”, a spus el.

Potrivit lui Nikolov, martorii spun că vizibilitatea era inițial de aproximativ 70-80 de metri, dar a scăzut brusc la doar 10 metri.

El a explicat că al doilea accident a fost probabil o consecință a primului, întrucât atenția șoferilor a fost distrasă de accidentul grav de pe cealaltă bandă.

„Presupunem că accidentul rutier din direcția Sofia s-a produs prin același mecanism. Coincidența locului în care au avut loc cele două incidente este probabil legată de distragerea atenției șoferilor după ce aceștia au observat gravul accident în lanț din direcția Burgas”, a explicat el.

Cel puțin 11 persoane și-au pierdut viața și alte 48 au fost rănite, marți, în două accidente în lanț care au avut loc pe o autostradă din Bulgaria. Accidentele s-au produs în zona orașului Yambol și au blocat autostrada „Tracia” în ambele sensuri marți dimineață. Au fost implicate peste 70 de autoturisme și camioane, scrie NOVA.

Vezi galeria foto
4 poze

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

Potrivit sursei citate, accidentele au avut loc între nodurile rutiere „Zimnica” și „Kabile”. În acea zonă s-a așternut o ceață densă, ceea ce a limitat puternic vizibilitatea. Unul dintre accidente a fost semnalat la kilometrul 289, pe benzile de circulație spre Burgas, iar celălalt a avut loc la kilometrul 294, înainte de intersecția Zimnitsa, pe sensul de mers spre Sofia.

Sursă video: X/@transbulgaria

Primul apel de urgență a fost primit în jurul orei 7:10 dimineața, referitor la o coliziune în apropierea kilometrului 289, iar la scurt timp după aceea a fost semnalat un al doilea incident în sensul opus.

Guvernatorul regional, Gheorghi Chalakov, a descris situația ca fiind foarte gravă.

Sursă video: X/@KalendarNews

Radev: Avionul guvernamental va transporta răniții, dacă va fi nevoie

„Numărul victimelor este de 11, iar cel al răniților 48.“, a declarat premierul Rumen Radev în cadrul conferinței de presă de după întâlnirea sa cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Prim-ministrul a mai anunțat că i-a dat instrucțiuni ministrului de Interne, Ivan Demerdjiev, să se îndrepte spre Burgas cu avionul guvernamental, pentru ca, la nevoie, să poată fi transportați răniții către spitalele din Sofia.

„Imediat după despărțirea noastră de doamna Von der Leyen, eu și ministrul Apărării, Dimitar Stoianov, plecăm și noi spre Burgas, Sliven și Yambol”, a mai spus Radev.

El i-a mulțumit președintei CE pentru înțelegerea sa în situația dificilă actuală, care a impus modificări ale programului vizitei sale în Bulgaria.

Ursula von der Leyen a transmis, la rândul ei, condoleanțe rudelor victimelor și întregului popor bulgar.

„Îmi exprim cele mai sincere condoleanțe familiilor celor decedați și întregului popor bulgar. Respect echipelor de salvare! Trăiți un moment tragic și înțeleg pe deplin schimbarea programului vizitei mele.” Aceste cuvinte a fost transmise de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul briefingului de după întâlnirea cu prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, de la Varna. 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂAlertă în Spania. Schimb de focuri urmat de o explozie devastatoare în orașul Oviedo. Un polițist a murit, iar altul a fost grav rănit după detonarea unui rucsac suspect. Cum s-a petrecut atacul
13:22
Alertă în Spania. Schimb de focuri urmat de o explozie devastatoare în orașul Oviedo. Un polițist a murit, iar altul a fost grav rănit după detonarea unui rucsac suspect. Cum s-a petrecut atacul
FLASH NEWSPatru români, condamnați la închisoare în Malta după ce au jefuit 11 bătrâni în numai patru zile. Unul dintre hoți a izbucnit în lacrimi când și-a aflat sentința
11:44
Patru români, condamnați la închisoare în Malta după ce au jefuit 11 bătrâni în numai patru zile. Unul dintre hoți a izbucnit în lacrimi când și-a aflat sentința
FLASH NEWSPolitico: Alegerile din Spania ar putea reaprinde separatismul catalan. Ce se schimbă dacă dreapta radicală ajunge la putere
10:42
Politico: Alegerile din Spania ar putea reaprinde separatismul catalan. Ce se schimbă dacă dreapta radicală ajunge la putere
ANALIZA de 10O pace prea îndepărtată. Diplomație sau tactică de război la Abu Dhabi? Trump e optimist, dar sunt așteptate mutările lui Putin
10:00
O pace prea îndepărtată. Diplomație sau tactică de război la Abu Dhabi? Trump e optimist, dar sunt așteptate mutările lui Putin
FLASH NEWSTrump anunță progrese de pace în Ucraina: „Ambele părți sunt obosite de luptă”. SUA anunță posibile concesii teritoriale din partea Kievului și Moscovei
09:43
Trump anunță progrese de pace în Ucraina: „Ambele părți sunt obosite de luptă”. SUA anunță posibile concesii teritoriale din partea Kievului și Moscovei
RĂZBOIPentagonul mută avioanele americane de la o bază din Anglia de teama amenințărilor Iranului
09:36
Pentagonul mută avioanele americane de la o bază din Anglia de teama amenințărilor Iranului
Mediafax
Cum afli câți bani ai în Pilonul 2 de pensii / Pașii pe care trebuie să-i urmezi
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Nu tot ce ai acumulat în timpul căsătoriei se împarte la divorț! Lista bunurilor protejate de lege
Prosport.ro
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Adevarul
Scandal în PNL. Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că tratează partidul ca pe un SRL: „Credeți că ați luat PNL pe persoană fizică” SURSE
Mediafax
Incredibil. Primarul unei comunități din Peru a fost decis prin aruncarea unei monede
Click
Totul sau nimic: Karma lovește în dragoste pentru 3 zodii, până la finalul lunii noiembrie
Digi24
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
Cancan.ro
Primăriile dau bani pensionarilor de Crăciun! Unde se acordă ajutoare de până la 600 de lei
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cine a inventat jurnalul personal? De la egipteanul care construia piramide la Marcus Aurelius, împăratul care își scria gândurile acum 2.000 de ani (P)
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
ULTIMA ORĂUn român, printre persoanele rănite în tragicul accident din Bulgaria. Anunțul ministrului Afacerilor Externe
13:32
Un român, printre persoanele rănite în tragicul accident din Bulgaria. Anunțul ministrului Afacerilor Externe
VIDEOScandal în Parlament, după numirea noului șef al Curții de Conturi. PNL și USR denunță o alianță între PSD și AUR
13:27
Scandal în Parlament, după numirea noului șef al Curții de Conturi. PNL și USR denunță o alianță între PSD și AUR
FLASH NEWS80% din locurile de cazare din Craiova, ocupate în perioada târgului de Crăciun. Apartamentele în regim hotelier, închiriate și cu 1.200 de lei pe noapte
13:26
80% din locurile de cazare din Craiova, ocupate în perioada târgului de Crăciun. Apartamentele în regim hotelier, închiriate și cu 1.200 de lei pe noapte
CONTROVERSĂTarifele majorate de UE închid fabrica din Iași a miliardarului Rinat Ahmetov la mai puțin de 1 an de la cumpărare. Magnatul ucrainean crescuse numărul de angajați și mărise considerabil producția companiei
13:24
Tarifele majorate de UE închid fabrica din Iași a miliardarului Rinat Ahmetov la mai puțin de 1 an de la cumpărare. Magnatul ucrainean crescuse numărul de angajați și mărise considerabil producția companiei
ADVERTORIALCât costă, de fapt, o ciobitură pe capotă? Revopsire, retuș sau folie de protecție
13:12
Cât costă, de fapt, o ciobitură pe capotă? Revopsire, retuș sau folie de protecție
FLASH NEWSUnitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar urma să fie reconectată miercuri la Sistemul Energetic Național
13:03
Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar urma să fie reconectată miercuri la Sistemul Energetic Național

Cele mai noi

Trimite acest link pe