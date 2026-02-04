Anchetă în Italia după ce o frescă restaurată din Roma ar înfățișa un înger cu chipul Giorgiei Meloni. Cum se apără artistul care a făcut lucrarea

Autoritățile italiene și Biserica au deschis o anchetă după ce o frescă dintr-o biserică din Roma, recent restaurată, prezintă un înger ce seamănă izbitor cu premierul Giorgia Meloni. Noul scandal din societatea italiană a stârnit reacții politice.

Autoritățile italiene au demarat o anchetă oficială după apariția unor suspiciuni precum că fața premierului Giorgia Meloni ar fi fost introdusă într-o frescă religioasă restaurată recent într-o biserică din Roma. Cazul a atras atenția autorităților guvernamentale, a Bisericii Catolice și a partidelor politice de opoziție, scrie BBC.com.

Ministerul Culturii din Italia a trimis specialiști pentru a inspecta opera de artă aflată într-o capelă a Bazilica Sfântul Laurențiu din Lucina, după ce au apărut acuzații că un înger pictat în frescă ar avea trăsături foarte asemănătoare cu cele ale șefei guvernului.

Deja, Dieceza de Roma și-a exprimat „dezamăgirea” și a anunțat că va stabili cine se face responsabil pentru intervenție.

Ce spune artistul care a restaurat fresca

Artistul care a realizat restaurarea, Bruno Valentinetti, a declarat că nu a făcut decât să refacă o lucrare proprie, pictată inițial în anul 2000, și a negat ferm orice intenție de a o reprezenta pe Meloni.

„Fața restaurată este cea pictată acum 25 de ani”, a spus acesta într-o declarație preluată de agenția AGI. „Cine spune că seamănă cu Meloni?”

Premierul a reacționat ironic pe Instagram, afirmând că „cu siguranță nu seamănă cu un înger”, mesaj însoțit de un emoji care râde.

Controversa a fost semnalată pentru prima dată sâmbătă de cotidianul La Repubblica, care a publicat imagini comparative realizate înainte și după restaurare. Publicația a susținut că îngerul, reprezentat ținând o hartă a Italiei, avea anterior înfățișarea unui „heruvim generic”.

Preotul paroh al bisericii a explicat că intervențiile au constat doar în retușuri necesare după ce picturile au fost afectate de infiltrații de apă și a minimalizat amploarea scandalului.

„Pictorii obișnuiau să pună tot felul de lucruri în fresce”, a declarat monseniorul Daniele Micheletti, adăugând că nu „înțelege agitația” creată.

Fresca „Meloni” a stârnit un val de reacții politice în Italia

În plan politic, reacțiile nu au întârziat să apară. Partidele de opoziție au cerut o investigație clară, iar Irene Manzi, din Partidul Democrat, a calificat situația drept „inacceptabilă”.

Mișcarea Cinci Stele a avertizat că arta nu trebuie să devină „un instrument de propagandă”, indiferent dacă figura din frescă o reprezintă sau nu pe Meloni.

Ministrul Culturii, Alessandro Giuli, a ordonat „oficialilor tehnici” să verifice pictura „pentru a stabili natura intervenției” și pentru a decide ce măsuri se impun în continuare.

La rândul său, Dieceza de Roma a precizat că fusese informată despre lucrările de restaurare, însă primise asigurări că nu vor exista modificări sau adăugiri.

„Modificarea feței îngerului a fost inițiativa decoratorului, care nu a fost comunicată autorităților competente”, se arată într-un comunicat transmis de agenția Ansa.

Ulterior, Dieceza a anunțat că Baldo Reina, vicarul papei pentru Roma, va demara o anchetă internă „pentru a stabili eventualele responsabilități ale celor implicați”.

Cardinalul s-a distanțat de declarațiile monseniorului Micheletti și și-a exprimat „dezamăgirea față de ceea ce s-a întâmplat”, reafirmând angajamentul Bisericii față de protejarea patrimoniului artistic și spiritual împotriva oricărei utilizări abuzive sau exploatări.