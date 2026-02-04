Prima pagină » Știri externe » „Armistițiul energetic” promis de Putin s-a prăbușit. Trump recunoaște că nu este surprins de reluarea atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei

„Armistițiul energetic” promis de Putin s-a prăbușit. Trump recunoaște că nu este surprins de reluarea atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei

Mihai Tănase
04 feb. 2026, Știri externe
Președintele SUA, Donald Trump a declarat că nu a fost surprins de noile atacuri rusești asupra Ucrainei, lansate la scurt timp după așa-zisul „armistițiu energetic” anunțat. Bombardamentele masive lansate de armata rusă asupra orașelor ucrainene ar putea bloca din nou negocierile de pace programate la Abu Dhabi.

Donald Trump s-a declarat „neluat prin surprindere” de reluarea atacurilor intense ale Rusiei asupra Ucrainei, la doar câteva ore după ce anunțase un armistițiu energetic negociat cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a transmis marți Casa Albă.

„Am discutat cu președintele despre acest lucru în această dimineață, iar reacția lui a fost, din păcate, una de lipsă de surprindere”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, potrivit Kievpost.com.

În noaptea de marți spre miercuri, Rusia a lansat unul dintre cele mai puternice atacuri din ultimele săptămâni, folosind peste 450 de drone și aproximativ 70 de rachete împotriva Kievului și a altor orașe ucrainene.

Cel puțin nouă persoane au fost rănite, zeci de blocuri de locuințe fiind grav avariate și mii de gospodării au rămas fără electricitate, în condițiile în care temperaturile au coborât sub -20 de grade Celsius.

Oleh Syniehubov, guvernatorul regiunii Harkov, a declarat că aproximativ 60% dintre consumatori au rămas fără energie electrică după bombardamentele care au durat „aproape cinci ore consecutive” și au inclus rachete balistice, drone și muniții cu dispersie.

Putin l-a mințit din nou pe Trump

Atacurile au venit la scurt timp după ce, luni seară, Donald Trump afirmase public că a obținut un angajament din partea lui Vladimir Putin de a suspenda bombardamentele asupra Kievului și altor orașe ucrainene.

„L-am întrebat dacă nu ar trage timp de o săptămână. Niciun rachetă să nu lovească Kievul sau alte orașe, iar el a fost de acord să facă asta. Așa că este ceva”, a declarat Trump.

„Cred că ne descurcăm foarte bine cu Ucraina și Rusia. Spun asta pentru prima dată. Cred că vom avea, poate, vești bune”, a adăugat președintele american.

Trump anunțase inițial armistițiul joi, explicând că i-a cerut direct lui Putin să oprească bombardamentele timp de o săptămână, invocând valul de frig extrem.

„El a fost de acord să facă asta. Și trebuie să vă spun că a fost foarte frumos”, le-a spus el reporterilor.

Totuși, vineri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că armistițiul urma să fie valabil doar până duminică, exact înaintea unui nou episod de ger. Ucraina a susținut că încetarea focului ar fi trebuit să continue până vineri.

Acuzații dure din partea Kievului

După atacurile masive, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat dur Moscova.

„Fie Rusia crede acum că o săptămână are patru zile incomplete în loc de șapte, fie mizează doar pe război și așteaptă cele mai reci zile ale acestei ierni. Considerăm că acest atac rus încalcă în mod clar ceea ce a discutat partea americană și trebuie să existe consecințe”, a declarat el.

Și ministrul de externe Andrii Sybiha a acuzat Kremlinul că a folosit armistițiul pentru a-și pregăti loviturile.

„Putin a așteptat scăderea temperaturilor și a stocat drone și rachete pentru a-și continua atacurile genocidale împotriva poporului ucrainean”, a afirmat acesta.

„Nici eforturile diplomatice anticipate la Abu Dhabi în această săptămână, nici promisiunile sale față de Statele Unite nu l-au împiedicat să continue teroarea împotriva oamenilor obișnuiți în cea mai aspră iarnă”, a adăugat Sybiha.

În acest context tensionat, delegația Ucrainei urmează să se întâlnească cu reprezentanții Statelor Unite și ai Rusiei pentru discuții de pace la Abu Dhabi. Volodimir Zelenski a precizat însă că strategia Kievului va fi revizuită după noile bombardamente.

„Fiecare astfel de atac rus confirmă că atitudinea Moscovei nu s-a schimbat: ei continuă să parieze pe război și distrugerea Ucrainei și nu iau în serios diplomația. Munca echipei noastre de negociatori va fi ajustată în consecință”, a spus liderul ucrainean.

