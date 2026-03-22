Ancheta presupusei implicări a Rusiei în campania din 2016 a lui Trump, un moment definitoriu în cariera lui Robert Mueller, fost șef al FBI

Robert Mueller, fost șef al FBI și procurorul care a coordonat una dintre cele mai sensibile investigații din istoria recentă a SUA, a murit la vârsta de 81 de ani, potrivit CNN.

„Cu profundă tristețe anunțăm că Bob a încetat din viață aseară. Familia sa solicită respectarea vieții private.”, a transmis familia sa într-un comunicat.

Mueller a fost considerat, timp de ani de zile, un simbol al integrității în sistemul american de justiție, fiind respectat deopotrivă de republicani și democrați.

Numit director al FBI de către președintele George W. Bush cu puțin timp înainte de atacurile din 11 septembrie 2001, el a fost reconfirmat ulterior și de președintele Barack Obama, rămânând în funcție timp de 12 ani – cea mai lungă perioadă de mandat după J. Edgar Hoover.

Ancheta Trump-Rusia, un moment definitoriu în cariera lui Robert Mueller

Reputația sa solidă a fost decisivă în desemnarea lui Mueller ca procuror special pentru investigarea presupusei colaborări dintre campania prezidențială a lui Donald Trump din 2016 și Rusia.

Ancheta sa a scos la iveală numeroase contacte, unele la nivel înalt, între membri ai echipei de campanie și oficiali ruși, contrar declarațiilor inițiale ale celor implicați. Raportul a arătat, de asemenea, că Donald Trump a beneficiat de interferența Kremlinului în alegeri și că echipa sa „se aștepta să beneficieze electoral de informațiile furate și publicate prin eforturile Rusiei”.

Cu toate acestea, Mueller nu a concluzionat existența unui complot direct între campania lui Trump și Rusia. De asemenea, nu l-a inculpat pe Trump pentru obstrucționarea justiției, decizie controversată explicată prin faptul că acesta era președinte în funcție la momentul anchetei.

De-a lungul investigației, Mueller a fost ținta unor atacuri constante din partea lui Donald Trump, care a calificat ancheta drept o „vânătoare de vrăjitoare”. Aceste acuzații i-au afectat imaginea publică, într-un climat politic tot mai polarizat.

Decizia sa de a lăsa raportul final, de 448 de pagini, să vorbească de la sine, fără explicații extinse în fața opiniei publice, a contribuit la interpretări divergente și la apariția unor teorii conspiraționiste, iar impactul anchetei sale se resimte și astăzi în societatea americană.

Ulterior, în timpul administrației Trump, a fost lansată o contra-investigație privind modul în care a fost gestionat cazul Rusia, iar subiectul a rămas central și în campania electorală din 2024, când Trump a continuat să critice ceea ce a numit „the Russia-Russia-Russia hoax”.

Reacția lui Trump

Donald Trump a reacționat cu bucurie, sâmbătă, la vestea că Robert Mueller, procurorul care i-a investigat legăturile cu Rusia la alegerile din 2016, a murit, la vârsta de 81 de ani.

„Robert Mueller tocmai ce a murit. Bun, mă bucur că e mort. Nu poate să mai facă rău oamenilor nevinovați!”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

