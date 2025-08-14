Anchetatorii olandezi sunt pe cale să găsească Coiful de la Coțofenești și brățările dacice. Planificatorul jafului știe unde sunt ascunse

Anchetatorii olandezi ar putea afla unde se află Coiful de la Coțofenești și brățările dacice, furate la sfârșitul lunii ianuarie de la Muzeul Drents, după un jaf ca în filme.

Planificatorul furtului urmează să fie audiat. Complicii lui, care au acceptat să coopereze cu polițiștii, susțin că este „singurul care știe unde se află ascunse piesele de aur”. Niciunul dintre persoanele audiate nu știu locul unde se află ascuns tezaurul dacic.

Considerat „creierul operațiunii”, este vorba de un bărbat de 36 de ani, suspectat că a planificat în detaliu jaful de la Muzeul Drents din Olanda. Potrivit unei surse din anchetă, bărbatul urma să vândă tezaurul, jaful fiind comandat de un grup de interlopi, un club de motocicliști numit „Hells Angels”, potrivit Antena 3 CNN.

El este singurul care nu a colaborat cu anchetatorii, ba chiar i-ar fi îndemnat pe complicii săi să tacă, având un comportament agresiv față de unul dintre complicii săi.

Coiful de la Coțofenești, care datează din jurul anului 450 î.Hr., și brățările dacice, care ar fi fost create înainte de ocupația romană a Daciei (între secolele 2 î.Hr. – 1 d.Hr.), au fost jefuite pe 25 ianuarie 2025, de la Muzeul Drents, unde erau expuse.

Coiful și brățările dacice din aur valorează în jur de 6 milioane de euro.

