Christa Pike, prima femeie condamnată la moarte în statul Tennessee în ultimii 200 de ani. Cererea ciudată făcută înainte de execuție

Christa Pike, prima femeie din statul american Tennessee care a fost condamnată la pedeapsa capitală în ultimii 200 de ani, a făcut o cerere oficială ca echipa de observatori din timpul procedurii de execuție să fie formată exclusiv din femei.

Cu doar o oră înainte de execuție, o curte federală a oprit procesul Christei Pike pentru a verifica dacă acuzațiile ei de abuz sexual și viol din copilărie au fost pe deplin luate în considerare înainte de condamnarea sa la moarte. Cu toate acestea, execuția va continua după ce Curtea Supremă a SUA a respins cererea de ultim moment.

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Christa Pike, acum în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată pentru tortura și uciderea unei colege de clasă când avea vârsta de 18 ani. Sentința finală de condamnare la moarte urmează să fie aplicată la Institutul de Maximă Securitate Riverbend din Nashville.

„Indiferent dacă mi se acordă sau nu grațierea, sunt împăcată”, a declarat Pike. „Nu mi-e frică să mor. Sunt doar iritată în legătură cu procesul”, a adăugat aceasta.

Cazul crimei Christei Pike

În ianuarie 1995, Pike, împreună cu iubitul ei de 17 ani, Tadaryl Shipp, și Shadolla Peterson, în vârstă de 18 ani, au atras-o pe Colleen Slemmer, o fată în vârstă de 19 ani, în pădure unde au torturat-o și apoi au ucis-o. Atât cei trei făptași, cât și victima, erau studenți la un centru de formare profesională Job Corps din Knoxville.

Cazul a captat atenția presei și a publicului după ce s-a aflat că agresorii au desenat o pentagramă pe pieptul victimei, iar Pike a păstrat un fragment din craniul acesteia ca amintire. Shipp și Pike și-au recunoscut fapta și au fost găsiți vinovați de crimă cu premeditare în anul 1996. În timp ce Christa Pike a primit pedeapsa capitală, Shipp a fost condamnat la închisoare pe viață, cu posibilitatea de eliberare condiționată.

Cum au vrut avocații Christei Pike să scape de sentința finală pentru aceasta

Avocații lui Pike și specialiștii în traume au susținut că injecția letală ar putea-o obliga să retrăiască amintirile traumelor din copilărie, când a trecut printr-o serie de abuzuri sexuale. În plus, avocații au făcut referire și la diagnosticele sale clinice de tulburare bipolară și tulburare de stres posttraumatic.

Reprezentanții ei legali au mai susținut că are vene mici și o afecțiune hematologică ce ar putea complica plasarea unei perfuzii, o poziție pe care autoritățile statului au contestat-o. În cursul lunii mai, autoritățile din Tennessee au pus capăt execuției unui alt deținut, Tony Carruthers, din cauza incapacității lor de a identifica o venă adecvată pentru injecția letală.