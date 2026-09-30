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Șeful NATO răspunde la amenințările nucleare ale Rusiei. Rutte: „NATO este mult mai puternică decât Rusia, nu ne-ar putea învinge niciodată”

Melania Agiu
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Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, miercuri, că nu există nicio amenințare iminentă din partea Rusiei la adresa teritoriului alianței. Rutte a adăugat că nu ia în serios amenințările nucleare ale Rusiei, deoarece Moscova nu ar putea câștiga niciodată o confruntare cu NATO. Potrivit oficialului, Rusia încearcă astfel să distragă atenția de la dificultățile cu care se confruntă în Ucraina.

„Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO. Nu există o astfel de amenințare, iar dacă se va întâmpla ceva, suntem pregătiți să o contracarăm.”, a declarat Rutte miercuri, în cadrul Summitului Euronews pentru Apărare și Spațiu, desfășurat la Bruxelles.

„Putin știe nu poate câștiga niciodată împotriva NATO. Nu iau asta în serios. Dar, desigur, trebuie să răspundem și să clarificăm faptul că NATO este o alianță defensivă, așa cum am spus, și să punem capăt războiului din Ucraina și amenințărilor nucleare. Pentru că nu ne ajută, iar NATO este mult mai puternică decât Rusia, așa că nu ne-ar putea învinge niciodată”, a afirmat el.

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Declarațiile sale vin în urma unor informații apărute în presă, potrivit cărora Rusia a trimis NATO o scrisoare prin care o avertiza împotriva oricărei încercări de a izola exclava Kaliningrad de teritoriul continental al Rusiei. Moscova a afirmat că este pregătită să-și folosească întregul arsenal, inclusiv armele nucleare.

Rutte a refuzat să confirme conținutul scrisorii, afirmând că este de datoria Rusiei să îl dezvăluie. El a respins ideea existenței unei amenințări nucleare concrete sau a unei escaladări împotriva statelor baltice. NATO a reacționat cu „un pic de calm”, a afirmat Rutte. „Practic, ceea ce am spus este: «Hei, ascultați, suntem o alianță defensivă și opriți amenințarea nucleară»”, a declarat el în cadrul unui eveniment organizat de Euronews la Bruxelles.

Șeful NATO a afirmat că Rusia pierde lunar 43.000 de soldați uciși sau răniți grav pe linia frontului din Ucraina. El a adăugat că Kievul se descurcă mult mai bine decât acum un an și că aliații continuă să ofere sprijin militar.

În viziunea lui Rutte, NATO ar trebui să rămână calmă, să continue să sprijine Ucraina și să-și intensifice investițiile în domeniul apărării.

„Dacă va fi necesar, desigur că ne vom apăra. Dar cel mai important lucru este că toate acestea se întâmplă pentru că războiul nu decurge bine pentru el în Ucraina. Vrea să ne dezbine. Vrea să ne distragă atenția de la problema Ucrainei”, a declarat Rutte.

Dacă Rusia ar dori să acționeze împotriva Finlandei, a uneia dintre țările baltice, a Poloniei sau a oricărei alte țări membre NATO, acest lucru ar fi precedat de o concentrare de forțe militare, a adăugat Rutte. El a subliniat că Statele Unite vor rămâne implicate în apărarea Europei prin mijloace convenționale și nucleare.

Între timp, NATO va continua ceea ce făcea până acum, și anume să sprijine Ucraina și să investească în apărarea acesteia, a afirmat el.

Rutte a mai precizat că președintele rus Vladimir Putin nu are niciun interes să negocieze încetarea războiului din Ucraina.

„E nevoie de doi ca să dansezi tango”, a spus el. „Până acum, nu pare că Vladimir Putin ar fi dispus să danseze tango când vine vorba de un acord de pace.”

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, pe de altă parte, a confirmat că Rusia a transmis un document neoficial către NATO, scrie Ukrainska Pravda.

„Pot confirma că Rusia a transmis un document neoficial către NATO și că noi am trimis un răspuns, subliniind faptul că NATO este o alianță defensivă și că niciuna dintre activitățile sau exercițiile noastre nu reprezintă un risc pentru vreo parte a Rusiei.”

NATO a calificat amenințările nucleare drept iresponsabile.

„Condamnăm cu fermitate amenințarea cu forța, inclusiv orice retorică nucleară iresponsabilă”, a adăugat Hart.

Purtătorul de cuvânt al NATO a declarat că Alianța a solicitat Rusiei să pună capăt războiului neprovocat împotriva Ucrainei.

„Folosirea de către Rusia a unor tactici hibride este un semn de disperare. Însă nu ne vom lăsa descurajați în sprijinul nostru acordat Ucrainei. Avem tot ce ne trebuie pentru a apăra fiecare centimetru din teritoriul Alianței și rămânem puternici, pregătiți și capabili să facem față oricărei amenințări.”

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