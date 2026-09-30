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Avertismentul Rusiei pentru țările europene: „Fabricile de armament care furnizează Ucrainei sunt ținte militare legitime”

Avertismentul Rusiei pentru țările europene: „Fabricile de armament care furnizează Ucrainei sunt ținte militare legitime”
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Fabricile din Europa care produc arme pentru Ucraina sunt ținte militare legitime pentru Rusia, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Zaharova a precizat în cadrul unei conferințe de presă că țările europene sunt implicate direct în conflict prin sprijinul militar și logistic pe care îl oferă Ucrainei în războiul împotriva Rusiei. Din acest motiv, Moscova consideră că europenii își pierd statutul exclusiv de țară nonbeligerantă. De asemenea, Zaharova a precizat că implicarea țărilor europene a dus la întârzierea soluționării acestui conflict.

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Răspunsul oficialului rus a fost dat ca răspuns la o întrebare a jurnaliștilor referitoare la disponibilitatea Poloniei de a găzdui o fabrică de producție a rachetelor interceptoare Patriot pentru Ucraina.

Nemulțumirea Moscovei vizează în mod special furnizarea de tehnologii avansate pentru rachetele cu rază lungă de acțiune Storm Shadow, dar și acordurile care permit Ucrainei să își dezvolte propria producție internă de drone și rachete cu asistență occidentală.

În ultima perioadă, Rusia a extins succesiv definiția a ceea ce consideră „țintă legitimă”. Anterior, Kremlinul a avertizat că orice forță multinațională sau contingent militar străin desfășurat în Ucraina, chiar și în cadrul unui acord de pace, va fi tratat ca o amenințare militară directă.

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