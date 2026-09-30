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Macron și premierul Spaniei salută cu „brațele deschise” anunțul premierului britanic privind posibilitatea revenirii Regatului Unit în UE

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Președintele francez a salutat declarațiile prim-ministrului britanic Andy Burnham privind revizuirea relației Regatului Unit cu Uniunea Europeană. Iar premierul spaniol Pedro Sanchez a salutat schimbarea de atitudine de la Londra. 

„Întoarcerea Regatului Unit în Uniunea Europeană ar reprezenta o veste excelentă și o decizie bună”, a declarat miercuri, 30 septembrie, președintele francez Emmanuel Macron.

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Regatul Unit ia în considerare revenirea în UE după 7 ani

Macron a făcut această declarație la Madrid, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul spaniol Pedro Sánchez, comentând declarațiile recente ale noului prim-ministru al Marii Britanii, Andy Burnham.

Andy Burnham a afirmat că Regatul Unit ar trebui să își analizeze opțiunile privind relația viitoare cu Uniunea Europeană, printre care și posibilitatea de readerare la blocul european.

Spania, gata să reprimească Regatul Unit cu „brațele deschise”

Pe aceeași lungime de undă s-a situat și Pedro Sánchez, care a declarat că Spania ar saluta revenirea Regatului Unit în UE „cu brațele deschise”.

Declarațiile celor doi lideri europeni au fost făcute în timpul vizitei oficiale a lui Macron la Madrid, într-o perioadă în care relația viitoare dintre Londra și Bruxelles revine în dezbaterea publică din Marea Britanie.

„Prin urmare, dacă Regatul Unit ia o hotărâre, atunci, bineînţeles, Spania o va aplauda şi va deschide din nou braţele unui popor înfrățit”, a declarat Pedro Sanchez.

Depsre Brexit

Marea Britanie a părăsit oficial Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020, în urma referendumului din 2016 în favoarea Brexitului.

Perioada de tranziție s-a încheiat la sfârșitul anului 2020, când noile reguli privind relațiile dintre Londra și UE au intrat în vigoare pe deplin.

Macron îi ia apărarea lui Sanchez în criza migranților din Ceuta

Criza migranților din Ceuta a determinat Italia să suspende acordul Schengen cu Spania și a atras critici internaționale împotriva guvernului premierului socialist Pedro Sanchez.

Președintele francez Emmanuel Macron i-a luat apărarea premierului spaniol.

„Guvernul vostru, țara voastră și Europa noastră sunt victimele unui atac. Spania nu a fost în spatele acestor incursiuni. Deci, am un simplu reflex la ce se întâmplă. Când țările europene se confruntă cu mișcări de migrație necontrolată pe teritoriile lor, ne datorăm solidaritate. Spania a suferit un atac, probabil unul cu multiple fațede”, a spus președintele francez.

„Sunt surprins că mulți europeni nu și-au arătat solidaritatea față de Spania când ei au beneficiat de pe urma ajutorului cerut atunci când s-au confruntat cu situații similare. În primul rând, mulți oameni s-au întors în țările lor native și munca trebuie să continue în coordonare cu autoritățile marocane. Înțeleg că decurge bine cooperarea”, a adăugat Emmanuel Macron.

Sursa Video: Facebook

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