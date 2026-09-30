Prima pagină » Știri politice » Financial Times: O eventuală înfrângere a republicanilor la alegerile din noiembrie nu va fi un seism politic pentru Trump

Financial Times: O eventuală înfrângere a republicanilor la alegerile din noiembrie nu va fi un seism politic pentru Trump

Financial Times: O eventuală înfrângere a republicanilor la alegerile din noiembrie nu va fi un seism politic pentru Trump
Donald Trump | Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

America se află la un moment de răscruce. Expresii precum „val de susținere populară” și „colaps iminent” năvălesc tot mai des ca niște valuri de proporții istorice asupra clasei politice și societății americane. Este rezultatul a unui deceniu de radicalizare politică în cazul celor mai mari partide ale Americii, Partidul Democrat și Partidul Republican. 

Potrivit ultimelor sondaje, republicanii s-ar putea confrunta cu o înfrângere dureroasă. Foarte mulți republicani care l-au votat pe Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2024 spun acum că se simt dezamăgiți de politicile președintelui, de la război

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Cât de gravă ar fi înfrângerea republicanilor pentru Trump? Mai deloc, susține Financial Times

Ceea ce lipsește însă cu desăvârșire este un consens cu privire la semnificația iminentei înfrângeri a republicanilor, scrie Financial Times. O înfrângere a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului nu va fi un cutremur politic, susține publicația.Este probabil ca democrații să obțină majoritate în Congres. Însă este puțin probabil să-i fie blocată agenda lui Trump.

Pierderea controlului asupra Congresului – trecerea la o guvernare partajată – însemna, în trecut, că marja de manevră a președintelui se reducea la jumătate. Bill Clinton (după 1994), George W. Bush (după 2006) și Barack Obama (după 2010) au încercat cu toții să ajungă la un compromis cu celălalt partid.

Excepția a fost Trump, în 2018, care a declarat: „numele meu nu a fost pe buletinul de vot”. El nu a făcut niciun efort pentru a veni în întâmpinarea democraților.

„Pentru un „tango” politic e nevoie de doi, iar în acel moment a început epoca folosirii sistemului juridic ca armă politică („lawfare”) împotriva lui Trump. Este doar o ușoară exagerare să spunem că, din moment ce parlamentarii republicani nu dețin controlul asupra Congresului, nici nu-l pot pierde cu adevărat. ”, scrie Financial Times.

Democrații nu vor putea să-i blocheze agenda lui Trump în totalitate

Deși Trump tratează Congresul ca pe o Dumă, un număr suficient de republicani s-au aliat cu democrații pentru a bloca unele dintre ordinele sale. Cel mai important exemplu în acest sens este proiectul de lege care urmărește impunerea unor cerințe draconice privind identificarea alegătorilor.

În mare parte, însă, Congresul a fost irelevant în ultimele 20 de luni. Discursul susținut de Regele Charles în fața acestui for, la începutul anului, a reflectat o solemnitate reciprocă: latura reprezentativă și plină de demnitate a constituției britanice dialogând cu omoloaga sa americană.

„Chiar dacă acceptăm ipoteza extremă că democrații ar putea vorbi cu o singură voce, rămâne neclar ce ar putea face pentru a-l opri pe Trump din calea sa, și cu atât mai puțin pentru a-i provoca un eșec răsunător.” , adaugă publicația.

Democrații se vor lovi de obstacolul faptului că cele mai spectaculoase acțiuni ale lui Trump — războaiele sale economice și militare alese deliberat — tind să ocolească Congresul. Orice lege care ar încerca să-l blocheze poate fi, la rândul ei, respinsă prin veto-ul dat de el.

Congresul nu-l va putea demite pe Trump așa ușor, chiar și dacă și-a pierdut o parte din susținători

A ne imagina că două treimi din Senat l-ar demite pe Trump în urma procedurii de punere sub acuzare (impeachment) ar fi un demers la fel de utopic precum încercările anterioare.

Opinia publică s-a întors puternic și, poate, decisiv împotriva lui Trump. Indicatorul său negativ de popularitate — diferența dintre cei care îi aprobă activitatea și cei care nu o aprobă — este astăzi de două ori mai nefavorabil decât în ​​ajunul înfrângerii usturătoare suferite de partidul său în 2018. De asemenea, situația este mai gravă decât în ​​cazul oricărui alt președinte, cu excepția lui Richard Nixon în perioada în care se scufunda în scandalul Watergate.

Baza electorală a lui Trump se restrânge și ea. Abia unul din cinci americani își exprimă o „aprobare fermă” față de el (în unele sondaje, proporția este de doar unul din șapte). Dar îi pasă lui Trump de acest lucru? Cel mai clar indiciu în acest sens provine din cea mai importantă promisiune a sa electorală: un dividend de 5.000 de dolari pentru fiecare adult american. Această plată în numerar ar urma să fie declanșată doar în cazul unei victorii republicane la alegerile de la jumătatea mandatului.

Războiul cu Iranul ar putea continua după alegeri

În mod normal, alegerile reprezintă un prilej pentru alegători de a evalua activitatea reprezentanților lor; stilul lui Trump este, însă, acela de a le oferi alegătorilor un bonus de performanță. Abordarea sa față de „Operațiunea Epic Fury” este, de asemenea, contraintuitivă.

Trump insistă că Iranul va accepta negocierile abia după data de 3 noiembrie, în timp ce majoritatea președinților s-ar fi grăbit să pună capăt conflictului înainte ca națiunea să se prezinte la urne. Trebuie totuși recunoscut că, probabil, Trump nu se va afla într-o poziție mult mai favorabilă pentru negocierea unui armistițiu după alegeri decât este în prezent.

O ipoteză mai plauzibilă este că el nu dorește să dezvăluie concesiile pe care ar trebui să le facă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz; înfrângerile strategice nu mobilizează baza electorală. Ce îl interesează, așadar, pe Trump? Dincolo de seria sa de monumente, el urmărește să se protejeze pe sine, familia și averea de rigorile legii și, fără îndoială, să-și sporească și mai mult capitalul. Loialitatea absolută este esențială pentru ambele obiective.

Cercul interior al lui Trump se declară optimist în ciuda unui eventual „Val Albastru”

Peter Thiel, cel mai vechi susținător al său din Silicon Valley a declarat săptămâna trecută că Trump a fost deservit de „oameni nu prea inteligenți, dar foarte loiali”. Cei mai mulți vor trece cu bine de verificările Congresului. Alții ar putea spera la o grațiere.

Faptul că mult-trâmbițata reconfigurare a electoratului vizată de Trump pentru 2024 dă deja semne de destrămare reprezintă un semnal de alarmă pentru republicanii aleși. Alegătorii tineri și cei care nu sunt albi se îndepărtează în masă.

Trump și cei din cercul său vor dori să continue ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat. Cei care aspiră să-i ia locul, precum JD Vance și Marco Rubio, se vor confrunta cu o alegere imposibilă: Trump sau propriile ambiții?, a conchis Financial Times.

Sursa Foto: Hepta

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Siegfried Mureșan dă citate din Václav Havel după eșecul din Parlament
19:53
Siegfried Mureșan dă citate din Václav Havel după eșecul din Parlament
FLASH NEWS Macron și premierul Spaniei salută cu „brațele deschise” anunțul premierului britanic privind posibilitatea revenirii Regatului Unit în UE
18:58
Macron și premierul Spaniei salută cu „brațele deschise” anunțul premierului britanic privind posibilitatea revenirii Regatului Unit în UE
UMOR USR, ironie la adresa PSD după ce Guvernul Mureșan a picat la vot: „Miniștrii își continuă treaba în Guvernul Bolojan. Mulțumim!” Ce favoare le-a facut PSD celor din USR când l-au părăsit pe Bolojan
18:22
USR, ironie la adresa PSD după ce Guvernul Mureșan a picat la vot: „Miniștrii își continuă treaba în Guvernul Bolojan. Mulțumim!” Ce favoare le-a facut PSD celor din USR când l-au părăsit pe Bolojan
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan anunță că luni va desemna un nou premier, după eșecul Siegfried Mureșan
18:22
Nicușor Dan anunță că luni va desemna un nou premier, după eșecul Siegfried Mureșan
REACȚIE Crin Antonescu știe cine este premierul agreat de majoritatea parlamentară. Cu cine compară executivul Siegfried Mureșan
18:06
Crin Antonescu știe cine este premierul agreat de majoritatea parlamentară. Cu cine compară executivul Siegfried Mureșan
REACȚIE Motreanu, prim-vicepreședinte PNL, după ce i-a fost respins guvernul, îi plânge de grijă PSD-ului
17:54
Motreanu, prim-vicepreședinte PNL, după ce i-a fost respins guvernul, îi plânge de grijă PSD-ului
Mediafax
Călin Georgescu refuză mâncarea din arest! Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii
Digi24
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Cancan.ro
Ce-ai pățit, Reghe? Revenirea în România pare să-l fi afectat pe noul antrenor al FCSB
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Adevarul
Ce opțiuni mai are Nicușor Dan după căderea Guvernului Mureșan. De ce PSD nu putea vota „fără să se detoneze în interior”
Mediafax
Ce scrie presa străină după ce Guvernul Mureșan A PICAT la vot în Parlament. Criza politică, prelungită
Click
Ce s-ar fi întâmplat în ziua în care Valentina și iubitul ei au mers la mănăstire. Cu cine ar fi petrecut tânăra ultimele ore ale vieții sale
Digi24
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Cancan.ro
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Descopera.ro
(P) Când anxietatea nu mai este doar stres: semnele care arată că este momentul să ceri ajutor specializat
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
FLASH NEWS Avertismentul Rusiei pentru țările europene: „Fabricile de armament care furnizează Ucrainei sunt ținte militare legitime”
19:59
Avertismentul Rusiei pentru țările europene: „Fabricile de armament care furnizează Ucrainei sunt ținte militare legitime”
MESAJ Vice-Ambasadorul Israelului în România: Astăzi, unul dintre cele mai mari atacuri teroriste din istorie a fost oprit
19:34
Vice-Ambasadorul Israelului în România: Astăzi, unul dintre cele mai mari atacuri teroriste din istorie a fost oprit
ACTUALITATE Ales pe listele POT, deputatul Călin-Florin Groza a semnat cu PSD Maramureș
19:26
Ales pe listele POT, deputatul Călin-Florin Groza a semnat cu PSD Maramureș
FLASH NEWS Christa Pike, prima femeie condamnată la moarte în statul Tennessee în ultimii 200 de ani. Cererea ciudată făcută înainte de execuție
19:08
Christa Pike, prima femeie condamnată la moarte în statul Tennessee în ultimii 200 de ani. Cererea ciudată făcută înainte de execuție
REPORTAJ Burebista, Eminescu, „revoluție” la Georgescu. Se scriu „pagini de istorie” în fața Arestului Central, acolo unde este întemnițat fostul candidat la președinție: „Călin, te iubim!”
18:44
Burebista, Eminescu, „revoluție” la Georgescu. Se scriu „pagini de istorie” în fața Arestului Central, acolo unde este întemnițat fostul candidat la președinție: „Călin, te iubim!”
REACȚIE Șeful NATO răspunde la amenințările nucleare ale Rusiei. Rutte: „NATO este mult mai puternică decât Rusia, nu ne-ar putea învinge niciodată”
18:38
Șeful NATO răspunde la amenințările nucleare ale Rusiei. Rutte: „NATO este mult mai puternică decât Rusia, nu ne-ar putea învinge niciodată”

Cele mai noi

Trimite acest link pe