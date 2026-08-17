Alertă de securitate la Casa Albă și pe Downing Street. Noul premier britanic a schimbat mesaje cu o persoană care se prefăcea a fi Susie Wiles, șefa de cabinet a lui Trump

Premierul britanic, Andy Burnham, a fost victima unei escrocherii online, potrivit informațiilor exclusive de la Politico. Patru surse au declarat pentru publicație că oficialul a schimbat mesaje cu o persoană care se dădea drept unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Donald Trump.

Mai exact, noul premier britanic a comunicat cu o persoană care se dădea drept Susie Wiles, șefa de cabinet a Casei Albe, înainte de a bănui că identitatea acesteia era falsă, au declarat sursele Politico.

„Nu facem comentarii cu privire la chestiuni de securitate națională”, a declarat Downing Street. O persoană la curent cu conținutul comunicărilor a afirmat că s-au schimbat „câteva mesaje” după ce prim-ministrul a intrat în clădirea de la nr. 10, dar a insistat că acestea „nu aveau nicio importanță”.

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Ambasada britanică din Washington a fost atât de îngrijorată de acest incident încât a adus problema în atenția Casei Albe, au declarat două dintre surse.

În cadrul guvernului britanic existau temeri că telefonul lui Wiles fusese din nou spart. Casa Albă a refuzat să comenteze.

Anul trecut, Casa Albă și FBI-ul au demarat o anchetă după ce senatori, guvernatori și directori de companii americane au primit mesaje text și apeluri telefonice de la o persoană care pretindea că este șeful de cabinet al lui Trump.

Ziarul „The Wall Street Journal” a relatat că Wiles le-a spus colaboratorilor săi că lista de contacte din telefonul ei mobil fusese piratată.

Nu este clar ce s-a discutat în cadrul schimbului de mesaje cu Burnham — și nici când au fost trimise mesajele —, contactul eronat fiind păstrat ca un secret bine păzit.

Burnham a devenit prim-ministru al Marii Britanii pe 20 iulie.