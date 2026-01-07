Până să asigure securitatea întregii Europe, Armata Germaniei a fost trimisă de Merz să distribuie supă în Berlinul rămas pe întuneric

Pana de curent din Berlin, care a început pe 3 ianuarie, este considerată cea mai lungă întrerupere de energie din capitala Germaniei de după cel de-al Doilea Război Mondial. În acest context, armata a scos soldații în stradă pentru a împărți supă. În prezent, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în cele mai multe părți ale orașului.

Berlinul se confruntă cu cea mai mare pană de curent de după 1945

Timp de patru zile, mari părți din sud-vestul Berlinului nu au avut curent electric, în condițiile în care temperaturile din termometre continuă să scadă. Aproximativ 45.000 de locuințe și peste 2.200 de companii din districtele din sud-vestul Berlinului au fost afectate. Alimentarea cu energie electrică a început să fie restabilită treptat miercuri, pe 7 ianuarie.

Mii de oameni au rămas fără încălzire și apă caldă, în condițiile în care temperaturile se apropie de pragul de îngheț. De asemenea, s-au raportat întreruperi ale conexiunilor de telefonie mobile, internet și ale transportului feroviar. Deși trenul S-Bahn din Berlin funcționează cu electricitate proprie, stațiile nu pot fi utilizate fără iluminat.

Iluminatul stradal din Berlin este salvat de lămpile pe gaz

Chiar dacă multe zone din Berlin sunt în beznă, pe unele străzi laterale, felinarele vechi încă mai luminează, în ciuda întreruperii curentului. Sunt printre ultimele care încă funcționează pe gaz. Berlinul plănuise de mult să le înlocuiască cu becuri LED, așa că locuitorii sunt cu atât mai recunoscători că sunt încă acolo.

Senatul Berlinului a cerut sprijinul Armatei

Marți, Forțele Armate Germane au distribuit supă în Berlin, chiar dacă supermarketurile aflate la doar câteva sute de metri distanță se redeschiseseră de mult. Intervenția armatei a fost solicitată de Senatul Berlinului după ce s-a constatat că amploarea distrugerilor depășea resursele locale imediate.

Unitățile de logistică ale Bundeswehr au instalat bucătării de campanie în cartierele cele mai afectate, iar soldații au distribuit mii de porții de supă caldă și băuturi cetățenilor care nu își mai puteau încălzi locuințele sau găti din cauza lipsei electricității.

Grupul „Vulkangruppe” este responsabil de pana de curent din Berlin

Responsabil de acest atac este grupul de extremă stânga „Vulkangruppe”, care a revendicat responsabilitatea pentru pana uriașă de curent. Atacul a fost realizat prin incendiere intenționată, unde activiștii au distrus cabluri de înaltă tensiune pe un pod din apropierea centralei termoelectrice Lichterfelde.

În scrisoarea de revendicare intitulată „Tăierea puterii guvernanților”, grupul a declarat că a vizat infrastructura de combustibili fosili în semn de protest față de „lăcomia energetică” și impactul industriei asupra mediului.

„Vulkangruppe” vizează în principal infrastructura energetică

Grupul extremist de stânga „Vulkangruppe” a activat de-a lungul timpului în Berlin și în regiunea Brandenburg, unde au vizat în principal infrastructura de electricitate, căile ferate și de comunicații sau fabrici ca semn de protest împotriva capitalismului, a utilizării combustibililor fosili și a supravegherii digitale.

Cu doar câteva luni înainte de incidentul actual, în septembrie, un atac asupra unor cabluri electrice din Johannisthal (Berlin) a lăsat 50.000 de locuințe fără curent timp de 60 de ore. Deși nu a fost revendicat imediat, autoritățile au considerat că modul de operare este identic cu cel al Vulkangruppe.

Gruparea anarhistă a incendiat și o fabrică a lui Elon Musk

Grupul are mai multe antecedente la activ. Unul dinte cele mai importante a fost incendierea unui pilon de înaltă tensiune care alimenta fabrica Tesla Gigafactory din Grünheide în martie 2024. Atacul a oprit atunci producția timp de o săptămână și a cauzat pierderi de sute de milioane de euro. Mai mult, în mai 2021 a realizat un atac similar prin incendierea unor cabluri de alimentare al șantierului aceleiași fabrici. Acțiunea din urmă s-a realizat sub sloganul „Tesla nu este nici ecologică, nici socială”.

