Secretarul general al SUA, Marco Rubio, a declarat într-o conferință de presă că va avea o întâlnire cu liderii Danemarcei și ai Groenlandei în săptămâna ce urmează, în contextul afirmațiilor lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei. Rubio a precizat că intenția lui Trump a fost dintotdeauna aceea de „a cumpăra” insula arctică.

„„Asta a fost întotdeauna intenția lui, a spus-o de la început. Nu e nou, a spus din primul mandat. Și nu este primul președinte care analizează cum să cumpărăm Groenlanda, este un interes acolo. Dar vă aduc aminte nu numai că Truman a vrut să o facă, dar Trump vorbește despre asta încă din primul mandat”, a declarat Marco Rubio.

SUA nu exclude utilizarea forțelor militare pentru anexarea Groenlandei

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a transmis, marți seară, că președintele Statelor Unite poate apela oricând la utilizarea forței militarea, în ceea ce privește anexarea Groenlandei.

„Președintele Trump a declarat în mod clar că preluarea Groenlandei este o prioritate de securitate națională pentru Statele Unite și că este vitală pentru a descuraja adversarii noștri din regiunea arctică.

„Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest important obiectiv de politică externă și, desigur, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a transmis purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Lewitt cu privire la preluarea Groenlandei.

