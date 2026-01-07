Prima pagină » Știri externe » Șeful diplomației SUA recunoaște public: Trump vrea să cumpere Groenlanda. „A spus-o încă de la început”. Ce face săptămâna viitoare

Șeful diplomației SUA recunoaște public: Trump vrea să cumpere Groenlanda. „A spus-o încă de la început”. Ce face săptămâna viitoare

Ruxandra Radulescu
07 ian. 2026, 19:00, Știri externe

Secretarul general al SUA, Marco Rubio, a declarat într-o conferință de presă că va avea o întâlnire cu liderii Danemarcei și ai Groenlandei în săptămâna ce urmează, în contextul afirmațiilor lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei. Rubio a precizat că intenția lui Trump a fost dintotdeauna aceea de „a cumpăra” insula arctică.

„„Asta a fost întotdeauna intenția lui, a spus-o de la început. Nu e nou, a spus din primul mandat. Și nu este primul președinte care analizează cum să cumpărăm Groenlanda, este un interes acolo. Dar vă aduc aminte nu numai că Truman a vrut să o facă, dar Trump vorbește despre asta încă din primul mandat”, a declarat Marco Rubio.

SUA nu exclude utilizarea forțelor militare pentru anexarea Groenlandei

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a transmis, marți seară, că președintele Statelor Unite poate apela oricând la utilizarea forței militarea, în ceea ce privește anexarea Groenlandei.

„Președintele Trump a declarat în mod clar că preluarea Groenlandei este o prioritate de securitate națională pentru Statele Unite și că este vitală pentru a descuraja adversarii noștri din regiunea arctică.

„Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest important obiectiv de politică externă și, desigur, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a transmis purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Lewitt cu privire la preluarea Groenlandei.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Proprietarii barului „Le Constellation” rup tăcerea după ce au apărut noi informații compromițătoare
18:29
Proprietarii barului „Le Constellation” rup tăcerea după ce au apărut noi informații compromițătoare
ULTIMA ORĂ Rutte anunță că Groenlanda ar fi dispusă ca SUA să desfășoare trupe militare pe teritoriul său: „Nu există probleme în acest sens”
18:19
Rutte anunță că Groenlanda ar fi dispusă ca SUA să desfășoare trupe militare pe teritoriul său: „Nu există probleme în acest sens”
FLASH NEWS Bulgarii scriu pe bancnotele Euro mesaje de revoltă la adresa UE. Ultranaționalistul Konstantinov: „Eurobarbarii nu sunt alfabetizați ca noi”
17:41
Bulgarii scriu pe bancnotele Euro mesaje de revoltă la adresa UE. Ultranaționalistul Konstantinov: „Eurobarbarii nu sunt alfabetizați ca noi”
LIVE 🚨 Tensiuni la cote maxime în Iran. Pe străzi au loc ciocniri majore cu protestatarii, regimul de la Teheran scoate blindatele în stradă
17:19
🚨 Tensiuni la cote maxime în Iran. Pe străzi au loc ciocniri majore cu protestatarii, regimul de la Teheran scoate blindatele în stradă
ULTIMA ORĂ Într-un mesaj de ultimă oră, Trump spune că se consideră „o națiune”: „Singura națiune de care China și Rusia se tem este DJTrump”. Ce mesaj transmite NATO
17:16
Într-un mesaj de ultimă oră, Trump spune că se consideră „o națiune”: „Singura națiune de care China și Rusia se tem este DJTrump”. Ce mesaj transmite NATO
ACUM Noi probleme pentru Nicolas Maduro: guvernatorul Floridei anunță că vrea să-l pună sub acuzare, într-un proces separat
17:12
Noi probleme pentru Nicolas Maduro: guvernatorul Floridei anunță că vrea să-l pună sub acuzare, într-un proces separat
Mediafax
Ultima zi de vacanță de iarnă: Elevii se întorc în bănci pe 8 ianuarie. Ce vacanțe mai sunt în anul școlar 2025-2026
Digi24
Rivalul lui Viktor Orban, Peter Magyar, se dovedește și mai radical cu muncitorii străini din Ungaria. Care sunt planurile sale
Cancan.ro
Femeie de 47 de ani, găsită moartă în apartamentul în care s-a cazat în vacanța de iarnă. A mers de 2 ori la Camera de Gardă, dar medicii au trimis-o acasă
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
Sistemul „par-impar”, aplicat și în România în perioada comunistă, reapare în discuție într-o capitală europeană din cauza traficului intens
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Cancan.ro
Manuela Hărăbor, mesaj dur pentru Ilie Bolojan după ce a văzut cât are de plătit pentru impozit: 'Cu părere de rău vă...'
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Aglomerat pe DN1 la revenirea din vacanță. Poliția recomandă rute alternative spre București
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Un schelet fără cap, vechi de 9.500 de ani, este cel mai vechi adult incinerat din Africa

Cele mai noi

Trimite acest link pe