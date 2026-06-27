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Compania Apple recurge la o strategie pentru care a mai fost criticată: să cumpere cipuri de memorie de la companii chineze de pe lista neagră a SUA

Compania Apple recurge la o strategie pentru care a mai fost criticată: să cumpere cipuri de memorie de la companii chineze de pe lista neagră a SUA
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Compania Apple care produce telefoanele iPhone doreșt să obțină aprobare de la administrația Trump pentru a cumpăra cipuri de memorie de la companii chineze.

Măsura controversată este luată în considerare pentru a ușura presiunile asupra producției produselor Apple de la scumpirea semiconductorilor.

De exemplu, Apple ar putea cumpăra cipuri de memorie de la compania chineză CXMT care a fost trecută pe lista neagră. Aceasta este asociată cu Armata Populară de Eliberare Chineză, susțin șase surse familiare cu subiectul.

Potrivit Financial Times, Apple s-a mai confruntat cu critici în media și în 2022, când a luat în considerare achiziționarea de cipuri de memorie de la YMTC, o altă companie chineză aflată pe lista neagră a SUA. Apple nu are interdicție să cumpere cipuri de la CXMT și YMTC.

Marco Rubio, atunci senator republican, a avertizat Apple că „se joacă cu focul” și că va fi „supusă la o examinare fără precedent din partea guvernulkui federal”.

În afara Chinei, cele mai mari companii producătoare de cipuri de memorie sunt Micron, Samsung și SK Hynix. Apple obișnuia să cumpere cipuri pentru dispozitivele sale, dar creșterea prețurilor a dus la presiuni asupra stocurilor.

Penagonul a inclus CXMT și YMTC pe lista companiilor chineze considerate periculoase pentru securitatea națională a SUA.

Potrivit zvonurilor, Apple dezvoltă o nouă generație de telefoane:  iPhone 18. Zvonurile distribuite pe site-uri ca MacRumors și MacWorld susțin că după succesul modelului iPhone 17 Pro Cosmic Orange (cu nuanța portocalie), iPhone 18 Pro ar putea fi lansat pe piață cu înveliș de culoare vișinie, albastru deschis și gri întunecat sau argintiu.

Potrivit altor zvonuri, Apple ar putea lansa în septembrie primul model de iPhone pliabil pentru a concura cu Samsung și Huawei.

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