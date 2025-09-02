Aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost uciși în confruntările de pe teritoriul UCRAINEAN, conform serviciilor de informații din Seul

Aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost uciși în conflictul dintre Rusia și Ucraina, a declarat, marți, un parlamentar sud-coreean, prezentând cifre furnizate de Serviciul Național de Informații.

În aprilie, numărul militarilor nord-coreeni uciși pe teritoriul ucrainean era estimat la 600, dar pe baza unor evaluări actualizate, „cifrele indică acum aproximativ 2.000”, a declarat parlamentarul Lee Seong-Kweun.

Agențiile de informații sud-coreene și occidentale au susținut că Phenianul a trimis peste 10.000 de militari în regiunea Kursk din Rusia în 2024, furnizând și armament, precum obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune.

Lee Seong-Kweun, membru al Partidului Puterea Populară al fostului președinte sud-coreean Yoon Suk-Yeol, a declarat că serviciile de informații sud-coreene estimează că Phenianul intenționează să desfășoare încă 6.000 de soldați în Rusia.

Agenția de știri nord-coreeană KCNA a dezvăluit, sâmbătă, că președintele Kim Jong-Un a vorbit cu familiile militarilor uciși în lupta împotriva Ucrainei, conform cotidianului Sud-Ouest. De asemenea, președintele nord-coreean s-a întâlnit cu militari întorși de pe câmpul de luptă, la o ceremonie publică destinată onorării acestora.

Phenianul și Moscova au ajuns la un acord de securitate și apărare în 2024.

Kim Jong-Un efectuează o vizită la Beijing

Liderul nord-coreean va participa miercuri la o paradă militară organizată la Beijing, pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, unde sunt așteptați alți 25 de lideri, printre care se numără și președintele rus, Vladimir Putin.

Săptămâna trecută, ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, a declarat că vizita președintelui Coreei de Nord, Kim Jong-Un, în China, trebuie supravegheată cu atenție.

„De asemenea, Coreea de Nord are stimulente sau motive pentru care se deschide în fața comunității internaționale, mai ales în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat disponibilitatea de a purta discuții cu Kim Jong-Un, părând probabil ca în cele din urmă Coreea de Nord să accepte eventual un dialog cu Statele Unite”, a declarat Cho.

