Ministrul sud-coreean de Externe avertizează asupra deschiderii COREEI DE NORD față de comunitatea internațională

Ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, a declarat, joi, că vizita președintelui Coreei de Nord, Kim Jong-Un, în China, trebuie supravegheată cu atenție, promițând că va continua eforturile de a îmbunătăți relațiile cu Phenianul.

Prezența planificată a lui Kim Jong-Un este semnificativă, marcând prima dată când liderul nord-coreean se alătură altor lideri pe o scenă multilaterală. Participarea lui Kim Jong-Un alimentează speculațiile cu privire la organizarea unui summit între liderii celor trei state, Rusia, China și Coreea de Nord.

„De asemenea, Coreea de Nord are stimulente sau motive pentru care se deschide în fața comunității internaționale, mai ales în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat disponibilitatea de a purta discuții cu Kim Jong-Un, părând probabil ca în cele din urmă Coreea de Nord să accepte eventual un dialog cu Statele Unite”, a declarat Cho. „În acest sens, anunțul participării lui Kim la Ziua Victoriei trebuie urmărit cu atenție”, a avertizat ministrul.

Cho a dezvăluit că Guvernul va colabora cu țări relevante, inclusiv China, pentru a ajunge la un dialog cu Phenianul.

„Denuclearizarea nu este ușoară. Dar este un obiectiv crucial pentru a crea o situație în care Coreea de Nord nu va trebui să-și mențină status quo-ul de a deține arme nucleare”, a subliniat ministrul de Externe.

Seulul va continua colaborarea cu Washington în ceea ce privește energia nucleară

Întrebat despre progresul discuțiilor cu SUA privind pactul bilateral pentru energia nucleară, Cho a evidențiat că „este foarte important că Seulul și Washingtonul au convenit să găsească o modalitate de a revizui acordul, conform agenției de presă Yonhap.

„Avem nevoie să putem reprocesa combustibilul nuclear uzat sau să îmbogățim uraniul, astfel încât să putem produce singuri combustibil pentru centralele nucleare. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să revizuim acordul sau să căutăm alte modalități în coordonare cu SUA, ceea ce face ca discuțiile în această direcție să fie extrem de semnificative”, a explicat Cho.

Foto: Profimedia

