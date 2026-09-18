Arabia Saudită primește „undă verde” pentru 48 de F-35. SUA au aprobat un contract de 24,3 miliarde de dolari. Decizia finală se mută în Congres

Washingtonul a aprobat o posibilă vânzare de 48 de avioane stealth F-35 către Arabia Saudită, într-un pachet estimat la 24,3 miliarde de dolari. Tranzacția ar schimba semnificativ capacitățile militare ale Riadului, dar mai trebuie să treacă de Congresul SUA.

Statele Unite au făcut un pas major spre înarmarea Arabiei Saudite cu unele dintre cele mai avansate avioane de luptă din lume. Departamentul de Stat american a aprobat vânzarea a 48 de aeronave stealth F-35 către Riad, valoarea totală a pachetului fiind estimată la 24,3 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

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Decizia vine într-un moment extrem de tensionat în Orientul Mijlociu, pe fondul confruntărilor dintre Arabia Saudită și rebelii houthi din Yemen și al conflictului regional declanșat după loviturile americano-israeliene împotriva Iranului.

Pentru Riad, achiziția ar reprezenta un salt tehnologic major. Arabia Saudită încearcă de mai mult timp să obțină acces la F-35, avion de generația a cincea proiectat pentru a combina tehnologia stealth cu senzori avansați și capacități de luptă aer-aer și aer-sol.

„Vânzarea propusă va consolida capacitatea Arabiei Saudite de a descuraja amenințările actuale și viitoare prin consolidarea apărării sale naționale și prin îmbunătățirea interoperabilității cu forțele americane”, a transmis Departamentul de Stat al SUA.

Arabia Saudită ar deveni un nou operator F-35 în Orientul Mijlociu

Eventuala livrare a celor 48 de aeronave are o miză strategică aparte. Israelul este în prezent singurul stat din regiune care operează F-35 și și-a exprimat în trecut rezerve puternice față de posibilitatea ca Arabia Saudită să primească acces la această tehnologie.

F-35 este construit în jurul capacității de a opera în medii puternic apărate, semnătura radar redusă fiind completată de sisteme avansate de senzori și de capacitatea de a integra și distribui informații de pe câmpul de luptă.

Pentru forțele aeriene saudite, introducerea acestui aparat ar însemna atât modernizarea flotei, cât și extinderea substanțială a capacităților de descurajare și atac.

Vânzarea „va permite, de asemenea, creșterea numărului de aeronave operaționale ale Arabiei Saudite și consolidarea capacităților sale de autoapărare aer-aer și aer-sol”, a precizat Departamentul de Stat.

Aprobarea administrației americane nu înseamnă însă că tranzacția este deja finalizată sau că avioanele vor fi livrate imediat. Conform procedurii prevăzute de legislația Statelor Unite pentru vânzările militare externe, Congresul a fost notificat și poate analiza tranzacția înainte ca aceasta să avanseze.

Riadul accelerează achizițiile de armament

Pachetul F-35 este cea mai recentă dintr-o serie de achiziții militare de amploare făcute de Arabia Saudită într-un an dominat de deteriorarea situației de securitate din Orientul Mijlociu.

Riadul încearcă să-și consolideze rapid capacitatea militară în condițiile confruntărilor cu rebelii houthi din Yemen și ale conflictului regional provocat de atacurile americano-israeliene împotriva Iranului.

La începutul lunii septembrie, Departamentul de Stat a aprobat separat o posibilă vânzare către Arabia Saudită a peste 10.000 de bombe, într-un pachet evaluat la aproximativ 5 miliarde de dolari.

Dacă și tranzacția pentru F-35 va parcurge etapele necesare în Statele Unite, cele 48 de aeronave ar deveni una dintre cele mai importante achiziții militare realizate de Riad și ar modifica substanțial structura forțelor aeriene saudite.