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Premierul Slovaciei, Robert Fico, consideră că țara sa nu ar trebui să intre într-un posibil război „din cauza articolului 5 al NATO“

Melania Agiu
Premierul Slovaciei, Robert Fico, consideră că țara sa nu ar trebui să intre într-un posibil război „din cauza articolului 5 al NATO“
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Premierul slovac, Robert Fico, a pus la îndoială angajamentul țării sale față de apărarea colectivă a NATO. În timpul unui discurs adresat, joi, studenților și personalului spitalului din orașul Prešov, prim-ministrul slovac a precizat că nu își dorește ca țara sa să fie târâtă într-un război din cauza Articolului 5 al NATO.

Articolul 5 obligă toate statele membre NATO să ajute un aliat atacat în modul pe care îl consideră adecvat, ceea ce poate include un răspuns armat. În istoria alianței, Articolul 5 a fost activat o singură dată: de către Statele Unite ale Americii, în urma atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001.

În timpul discursului său de ieri din orașul Prešov Fico nu a menționat nici măcar o dată Rusia ca stat agresor sau ca sursă de amenințare militară pentru Europa, scrie Ukrainska Pravda.

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În schimb, Fico i-a acuzat pe liderii europeni că folosesc o „retorică belicoasă”.

„Se pare… că uneori există tendința de a compensa incapacitatea de a rezolva probleme precum migrația ilegală, competitivitatea și prețurile ridicate la energie cu aceste discursuri belicoase: hai să mergem, hai să luptăm. Pentru numele lui Dumnezeu, cu cine vrem să ne luptăm? Cu cine?”

„Vă puteți imagina, doamnelor și domnilor, că s-ar invoca articolul 5 din Tratatul NATO? Își poate imagina cineva așa ceva? Își poate imagina cineva să i se spună: pregătiți 5.000 de soldați, sau 10.000 de soldați, și aceștia vor pleca undeva să lupte? Și nici măcar nu vom ști împotriva cui luptăm, de ce sau pentru ce.”

„Nu vreau ca Slovacia să fie implicată în vreun conflict militar din cauza unui anume articol 5. Da, suntem în NATO; prețuim acest lucru, iar cooperarea și angajamentele contează pentru noi, dar, în calitate de prim-ministru, voi face tot ce-mi stă în putință pentru a mă asigura că Slovacia nu va fi niciodată antrenată într-un conflict militar.”

Vorbind înainte de vizita sa în Ucraina, liderul slovac a declarat că războiul dintre Rusia și Ucraina este „scăpat de sub control” și că riscul unui conflict la nivel european nu a fost niciodată atât de grav ca acum.

După ce a revenit în funcția de prim-ministru al Slovaciei în toamna anului 2023, Robert Fico a suspendat imediat ajutorul militar acordat Ucrainei.

Pe parcursul anilor 2024-2025, Fico s-a opus în mod constant aderării Ucrainei la NATO și a amenințat că va exercita dreptul de veto asupra acestui proces. El a susținut că aderarea Ucrainei la NATO ar fi o cale directă către un al treilea război mondial.

În iunie 2026, înaintea summitului NATO de la Ankara din iulie, Fico s-a pronunțat ferm împotriva continuării sprijinului financiar și militar pe scară largă acordat Ucrainei.

Fico a fost printre cei mai vehemenți critici ai sprijinului militar acordat Ucrainei de către Europa și unul dintre puținii șefi de guvern din NATO care s-au întâlnit cu președintele rus, Vladimir Putin, la Moscova. în timpul războiului.

Premierul Slovaciei, precum și prim-ministrul polonez Donald Tusk și alți lideri europeni, urmează să călătorească în Ucraina pentru a se întâlni cu înalți oficiali pe 18 septembrie.

Ucraina găzduiește primul summit „Cele opt țări din Carpați”, un forum de cooperare regională la care vor participa Ucraina, Polonia, Slovacia, Cehia, Ungaria, România, Austria și Serbia. Summitul va avea loc în regiunea Ivano-Frankivsk, din vestul Ucrainei, în perioada 18-20 septembrie.

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