Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan anunță că va semna mâine decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Ce spune președintele despre varianta anticipatelor

Nicușor Dan anunță că va semna mâine decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Ce spune președintele despre varianta anticipatelor

Nicușor Dan anunță că va semna mâine decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Ce spune președintele despre varianta anticipatelor
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Aflat în Ucraina, unde participă la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, Nicușor Dan a transmis că va semna mâine decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan, iar luni va fi publicat în Monitorul Oficial.

Nicușor Dan va semna mâine decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan

O să-l semnez mâine la Bistrița și o să fie publicat în Monitorul Oficial luni”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a fost întrebat și ce șanse consideră că are Mureșan să treacă de votul din Parlament: „Eu îmi doresc să reușească. E dificil, dar eu îmi doresc să reușească”.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă intenționează să dizolve Parlamentul pentru declanșarea alegerilor anticipate, în cazul în care Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu va trece de votul Parlamentului.

„Haideți să ne uităm la prima etapă și după aceea să vedem”, a spus președintele.

Siegfried Mureșan, propunerea USR-Bolojan, desemnat de Nicușor Dan pentru a fi următorul prim-ministru al României

După 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, urmată de două desemnări – Eugen Tomac și Adrian Veștea – care nu au dus nicăieri în încercarea de formare a noului Executiv cu puteri depline, președintele Nicușor Dan a făcut joi, 17 septembrie, și cea de-a treia nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Este vorba de europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea făcută de aripa liberală condusă de Ilie Bolojan, alături de cei din USR.

”Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun, pentru poziția de prim-ministru, persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție”, a explicat Nicușor Dan.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Premoniția lui Crin Antonescu. Ce spunea fostul lider liberal încă din luna mai despre alianța USR-PNL și despre cine ar urmări să dețină toată puterea în statul român
11:49
Premoniția lui Crin Antonescu. Ce spunea fostul lider liberal încă din luna mai despre alianța USR-PNL și despre cine ar urmări să dețină toată puterea în statul român
ULTIMA ORĂ Siegfried Mureșan va susține declarații, alături de liderii PNL, USR și UDMR, la ora 13:00, la Palatul Parlamentului. „Ne-am apucat de lucru”
11:23
Siegfried Mureșan va susține declarații, alături de liderii PNL, USR și UDMR, la ora 13:00, la Palatul Parlamentului. „Ne-am apucat de lucru”
REACȚIE Un primar PNL răbufnește: PNL și USR l-au nominalizat pe Siegfried Mureșan în bătaie de joc/Nu credeau că președintele îl va desemna
11:19
Un primar PNL răbufnește: PNL și USR l-au nominalizat pe Siegfried Mureșan în bătaie de joc/Nu credeau că președintele îl va desemna
REACȚIE Toni Neacșu explică de ce este posibil ca Parlamentul să voteze învestirea Guvernului Siegfried Mureșan după 2 octombrie, când e așteptat raportul Standard&Poor’s
11:13
Toni Neacșu explică de ce este posibil ca Parlamentul să voteze învestirea Guvernului Siegfried Mureșan după 2 octombrie, când e așteptat raportul Standard&Poor’s
FLASH NEWS Autostrada Brașov–Făgăraș, tot mai aproape de construcție. Investiție de 9,3 miliarde de lei
10:59
Autostrada Brașov–Făgăraș, tot mai aproape de construcție. Investiție de 9,3 miliarde de lei
ATAC Un lider important din PNL se întreabă dacă „trădătorii” din partid vor deveni „salvatori”: „PNL a băut cucuta propriilor decizii”
10:38
Un lider important din PNL se întreabă dacă „trădătorii” din partid vor deveni „salvatori”: „PNL a băut cucuta propriilor decizii”
Mediafax
Presa maghiară, despre Mureșan premier: „Nu are majoritate”. Ce scenariu vede pentru România
Digi24
Când rămâi fără permis pentru viteză. Cele două praguri care aduc suspendarea pentru 90 sau 120 de zile
Cancan.ro
Irinel Columbeanu a scăpat de datoria de 5.000 de euro de la azil. Cine i-a achitat-o
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Rutte îndeamnă Europa să se pregătească pentru cea mai dificilă situație de securitate dintr-o generație
Mediafax
Mihai Fifor, despre Băsescu și Bolojan: „Cei mai cumpliți ani pentru țara asta. Nea Ilie ne-a fezandat”
Click
Și-a acuzat fiul că a lovit-o, iar el a spus polițiștilor secretul lor. Mamă și fiu, acuzați de incest
Digi24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Cancan.ro
Mesajul tulburător al mamei Mădălinei Apostol. PREMONIȚIA pe care a avut-o înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Butonul din mașină pe care șoferii îl folosesc greșit. Ce se poate întâmpla dacă recircularea aerului rămâne activată prea mult
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Câtă murdărie aducem în casă pe tălpile pantofilor? Când este important să ne descălțăm la ușă
Mediafax Italia
Un membru al Guvernului A PRIMIT UN GLONȚ într-un plic! Prima reacție a premierului de la Roma
Mediafax Spania
VESTE PROASTĂ pentru DACIA! Ce se întâmplă cu modelul Sandero?!
NEWS ALERT Alertă lângă Chișinău: O bubuitură puternică s-a auzit, în zori, în satul Colonița. Ce anunță Poliția din Republica Moldova
12:00
Alertă lângă Chișinău: O bubuitură puternică s-a auzit, în zori, în satul Colonița. Ce anunță Poliția din Republica Moldova
EXCLUSIV Prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu îi lansează o ofertă lui Siegfried Mureșan ca să facă guvern. „Avem voturile care îi lipsesc”
12:00
Prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu îi lansează o ofertă lui Siegfried Mureșan ca să facă guvern. „Avem voturile care îi lipsesc”
APĂRARE Arabia Saudită primește „undă verde” pentru 48 de F-35. SUA au aprobat un contract de 24,3 miliarde de dolari. Decizia finală se mută în Congres
11:31
Arabia Saudită primește „undă verde” pentru 48 de F-35. SUA au aprobat un contract de 24,3 miliarde de dolari. Decizia finală se mută în Congres
CONTROVERSĂ Premierul Slovaciei, Robert Fico, consideră că țara sa nu ar trebui să intre într-un posibil război „din cauza articolului 5 al NATO“
11:25
Premierul Slovaciei, Robert Fico, consideră că țara sa nu ar trebui să intre într-un posibil război „din cauza articolului 5 al NATO“
EXCLUSIV Doru Bușcu, verdict tranșant: Călin Georgescu este și o promisiune și o amenințare pentru AUR
10:55
Doru Bușcu, verdict tranșant: Călin Georgescu este și o promisiune și o amenințare pentru AUR
ALEGERI Tensiuni la scrutinul din Rusia: Secțiile de votare din Soci au fost închise temporar din cauza unui atac cu drone. Cetățenii care votau s-au refugiat în adăposturi
10:50
Tensiuni la scrutinul din Rusia: Secțiile de votare din Soci au fost închise temporar din cauza unui atac cu drone. Cetățenii care votau s-au refugiat în adăposturi

Cele mai noi

Trimite acest link pe