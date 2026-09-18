Nicușor Dan anunță că va semna mâine decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Ce spune președintele despre varianta anticipatelor

Aflat în Ucraina, unde participă la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, Nicușor Dan a transmis că va semna mâine decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan, iar luni va fi publicat în Monitorul Oficial.

Nicușor Dan va semna mâine decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan

„O să-l semnez mâine la Bistrița și o să fie publicat în Monitorul Oficial luni”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a fost întrebat și ce șanse consideră că are Mureșan să treacă de votul din Parlament: „Eu îmi doresc să reușească. E dificil, dar eu îmi doresc să reușească”.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă intenționează să dizolve Parlamentul pentru declanșarea alegerilor anticipate, în cazul în care Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu va trece de votul Parlamentului.

„Haideți să ne uităm la prima etapă și după aceea să vedem”, a spus președintele.

Siegfried Mureșan, propunerea USR-Bolojan, desemnat de Nicușor Dan pentru a fi următorul prim-ministru al României

După 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, urmată de două desemnări – Eugen Tomac și Adrian Veștea – care nu au dus nicăieri în încercarea de formare a noului Executiv cu puteri depline, președintele Nicușor Dan a făcut joi, 17 septembrie, și cea de-a treia nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Este vorba de europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea făcută de aripa liberală condusă de Ilie Bolojan, alături de cei din USR.

”Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun, pentru poziția de prim-ministru, persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție”, a explicat Nicușor Dan.