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Siegfried Mureșan va susține declarații, alături de liderii PNL, USR și UDMR, la ora 13:00, la Palatul Parlamentului. „Ne-am apucat de lucru”

Siegfried Mureșan va susține declarații, alături de liderii PNL, USR și UDMR, la ora 13:00, la Palatul Parlamentului. „Ne-am apucat de lucru”
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Siegfried Mureșan va susține declarații de presă, vineri, 18 septembrie 2026, la Palatul Parlamentului, alături de liderii PNL, USR și UDMR. Declarațiilor vor avea loc de la ora 13:00, conform unui anunț al Partidului Național Liberal.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan în urmă cu o zi, va susține declarațiile de presă în prezența liderilor liberali, ai Uniunii Salvați României și în prezența liderilor de la Uniunea Democrată Maghiară din România. Declarațiile vin la o zi după de președintele României l-a desemnat pentru funcția de premier al României, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni. De altfel, în urmă cu scurt timp, Siegfried Mureșan a transmis un mesaj pe contul oficial de Facebook.

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Mesajul lui Siegfried Mureșan pe Facebook, azi, 18 septembrie.

Pe Facebook, premierul desemnat de Nicușor Dan a încărcat, în dreptul mesajului, o imagine în care apare alături de Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Tanczos Barna. Europarlamentarul liberal a notat că „ne-am apucat de treabă”.

„Ne-am apucat de lucru. Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri. În cursul zilei de astăzi vom avea o conferință de presă comună pe subiectul formării guvernului. Mulțumesc mult Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și Uniunii Democrate Maghiare din România pentru colaborarea strânsă pe care o avem”, a notat Siegfried Mureșan pe Facebook.

Decretul va fi semnat mâine și va fi publicat luni în Monitorul Oficial

De asemenea, vineri, Nicușor Dan a anunțat că va semna mâine decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Decretul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial. Din acel moment începe termenul de 10 zile pentru formarea Guvernului și prezentarea listei miniștrilor și a programului de guvernare.

La momentul actual, Nicușor Dan se află în Ucraina, acolo unde participă la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk. Mâine, când va fi prezent la Bistrița, va semna decretul.

Totodată, vă reamintim că, la scurt timp după declarațiile susținute de șeful statului, Siegfried Mureșan a acceptat propunerea de premier. Europarlamentarul a transmis și pe Facebook, la momentul acela, confirmarea (vezi AICI).

Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Siegfried Mureșan / Foto – Mediafax

Ce declarase Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni

„Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire, pe care îl respect. Deci, domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să mi-e confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în monitorul oficial. Oricine ar fi în poziția asta, date fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultării, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă.

În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental și va îndeplini angajamentele și, între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii”, a precizat președintele României.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook

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