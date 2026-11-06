Marco Rubio dezminte zvonurile privind intenția de a demisiona din administrația Trump, după alegerile din SUA. Ce planuri are pentru prezidențialele din 2028

Secretarul de stat american Marco Rubio neagă că ar intenționa să demisioneze din administrația Trump, după înfrângerile republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului. Omul de încredere al Casei Albe a evitat însă să dezvăluie dacă va candida la președinția SUA în 2028.

Marco Rubio a respins joi informațiile potrivit cărora ar lua în calcul plecarea din administrația președintelui Donald Trump, în contextul speculațiilor privind viitorul său politic și o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2028, potrivit France 24.

Într-un interviu acordat pentru The New York Times, secretarul de stat american a precizat că intenționează să rămână în funcție până la încheierea mandatului actualului președinte.

„A fost întotdeauna planul meu”, a declarat Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, referindu-se la intenția de a lucra alături de Donald Trump până la finalul mandatului acestuia.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora ar fi analizat posibilitatea de a părăsi administrația, acesta a negat că ar exista un asemenea plan.

„Sincer să fiu, nu știu de unde vin aceste zvonuri”, a declarat Rubio.

Rubio, care îndeplinește și atribuțiile de consilier pentru securitate națională al președintelui american, este considerat unul dintre posibilii candidați republicani la Casa Albă în 2028. Cu doar câteva zile înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, desfășurate marți, secretarul de stat american a avut o apariție mai puțin obișnuită în campania electorală, participând alături de Donald Trump la un miting și adresându-se pentru scurt timp susținătorilor republicani.

Rubio evită întrebările despre o posibilă candidatură la Casa Albă

Deși numele său este vehiculat printre potențialii succesori ai lui Donald Trump, Rubio a refuzat să ofere detalii despre planurile sale politice după încheierea actualului mandat prezidențial.

„Pur și simplu nu voi mai vorbi deloc despre 2028”, a afirmat Rubio.

Speculațiile au fost alimentate de un articol publicat joi dimineață de Bloomberg News, potrivit căruia secretarul de stat ar fi discutat cu oficiali ai Casei Albe despre o eventuală demisie, însă i s-ar fi cerut să rămână în administrație.

Totuși, alegerile pierdute drastic de republicani au generat și prima demisie din administrația Trump. Șefa Diviziei pentru Drepturi Civile din cadrul Departamentului Justiției, Harmeet Dhillon, a devenit joi primul înalt funcționar al administrației Trump care și-a dat demisia în urma alegerilor de la jumătatea mandatului. Ea a declarat în scrisoarea de demisie că a informat Casa Albă despre intenția sa de a demisiona încă din octombrie.

Mandatul lui Dhillon a fost marcat de un exod al avocaților de carieră din cadrul diviziei și de numeroase procese menite să pună în aplicare politica lui Trump de epurare în materie de diversitate, echitate și incluziune în universitățile din întreaga țară.

Și Departamentul de Stat respinge informațiile despre plecarea lui Rubio

Reprezentanții Departamentului de Stat au contestat categoric relatările privind o posibilă retragere a lui Marco Rubio din echipa președintelui american.

„O invenție totală”, a declarat Dylan Johnson, secretar de stat adjunct pentru afaceri publice globale, referindu-se la informațiile publicate de Bloomberg.

Johnson a respins și un articol apărut în The Independent, potrivit căruia Rubio s-ar pregăti să își anunțe candidatura pentru nominalizarea Partidului Republican la alegerile prezidențiale din 2028. Oficialul a descris informațiile drept „știri false complet nefondate”.

În discuțiile despre viitorul Partidului Republican apare și numele vicepreședintelui JD Vance, considerat un alt posibil candidat la Casa Albă. Marco Rubio a declarat anterior că l-ar susține pe Vance în cazul în care acesta ar decide să intre în cursa pentru președinția Statelor Unite.