Trump ia în calcul noi atacuri de amploare asupra Iranului: „Veți afla destul de curând”. Armata SUA finalizează pregătirile pentru reluarea războiului

După înfrângerea usturătoare suferită în alegerile de la jumătatea mandatului, președintele Trump analizează acum posibilitatea reluării operațiunilor militare împotriva Iranului. Comandamentul Central al SUA a anunțat că finalizează pregătirile pentru eventuale atacuri. Șeful de la Casa Albă a avertizat că o decizie în acest sens ar putea fi anunțată în curând.

Donald Trump s-a întâlnit joi cu echipa sa de securitate națională pentru a discuta despre o posibilă reluare a operațiunilor militare împotriva Iranului. Discuțiile au avut loc în contextul în care armata americană își intensifică pregătirile în Orientul Mijlociu.

Înalți oficiali americani au confirmat pentru Fox News că la Casa Albă au fost organizate reuniuni pe această temă atât miercuri, cât și joi, în cadrul cărora au fost analizate opțiunile militare disponibile. Unul dintre elementele luate în calcul este apropierea datei de 9 noiembrie, când în Orientul Mijlociu va fi lună nouă. Potrivit oficialilor citați, luminozitatea naturală redusă ar putea oferi condiții favorabile desfășurării unor operațiuni militare.

Joi dimineață, într-o declarație făcută în Biroul Oval, Donald Trump a confirmat că administrația sa urmează să hotărască dacă va relua atacurile asupra Iranului.

„Vrem să mergem mai departe cu atacurile pentru a ne asigura că programul nuclear al Iranului este anihilat și că „nu se va mai întâmpla niciodată. Aș prefera să nu distrug restul țării, dacă este posibil, dar poate că va trebui să o fac. Veți afla destul de curând”, a declarat Donald Trump.

CENTCOM finalizează pregătirile pentru posibile operațiuni militare în Iran

Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM), responsabil pentru operațiunile militare americane din Orientul Mijlociu, se află în etapa finală a pregătirilor pentru o eventuală reluare a atacurilor de amploare împotriva Iranului.

Potrivit informațiilor publicate de Axios, care citează un oficial american, forțele militare sunt pregătite pentru noi operațiuni, însă Washingtonul nu a transmis încă o directivă în acest sens.

În paralel, autoritățile irakiene au transmis administrației americane că nu acceptă folosirea teritoriului Irakului pentru atacarea statelor vecine. Într-o convorbire telefonică purtată joi cu Donald Trump, premierul irakian Ali Faleh Al-Zaidi a insistat asupra respectării suveranității statelor din regiune.

„Domnul prim-ministru a afirmat poziția Irakului, solicitând respectarea suveranității statelor și nefolosirea teritoriilor sale ca rampă de lansare pentru agresiuni împotriva țărilor vecine”, a transmis biroul premierului irakian, într-un comunicat publicat pe X.

Avioane F-35 americane patrulează în Orientul Mijlociu. SUA mențin blocada porturilor iraniene

Forțele americane își continuă activitățile în regiune, inclusiv patrulele aeriene și operațiunile de blocadă asupra porturilor iraniene. CENTCOM a anunțat joi că avioane de vânătoare americane F-35A au efectuat misiuni de patrulare deasupra Orientului Mijlociu, fiind realimentate în aer pentru a-și continua operațiunile.

„Avioanele de vânătoare stealth F-35A ale Forțelor Aeriene ale SUA sunt realimentate de un avion cisternă KC-135 Stratotanker în timp ce patrulează spațiul aerian deasupra Orientului Mijlociu”, a transmis Comandamentul Central al SUA, pe X.

Forțele americane continuă, totodată, blocada porturilor iraniene, în așteptarea unei eventuale decizii a Casei Albe privind reluarea operațiunilor militare.