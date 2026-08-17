Poliția din Moscova a reținut zeci de susținători ai unui partid de opoziție exclus din alegeri. Ce i-a mobilizat pe cetățeni în fața Curții Supreme a Rusiei

Peste 35 de persoane au fost reținute, luni, în fața Curții Supreme a Rusiei din Moscova, în timp ce instanța examina recursul depus de partidul de opoziție „Iabloko” împotriva excluderii sale de la alegerile pentru Duma de Stat din septembrie, relatează Anadolu Agency.

Președintele filialei din Moscova a partidului „Iabloko”, Kirill Goncharov, a declarat pe Telegram că un grup de peste 20 de persoane era dus la secția de poliție Khamovniki, în timp ce un alt grup de aproximativ 15 persoane era dus la secția Arbat.

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Potrivit acestuia, „motivele reținerilor nu au fost clare de la început”.

„Întrucât totul s-a petrecut sub ochii mei, pot afirma cu certitudine că persoanele respective au fost reținute fără temei sau motiv”, a declarat el.

Curtea Supremă a Rusiei examina recursul depus de partidul „Iabloko” împotriva unei decizii emise pe 10 august, prin care se dispunea eliminarea listei sale de candidați la nivel federal de pe listele pentru viitoarele alegeri pentru Duma de Stat.

Ședința a fost deschisă oficial, dar, potrivit partidului „Iabloko”, în sala de judecată au avut acces doar părțile implicate și jurnaliștii acreditați. Instanța nu a asigurat o transmisiune video.

Alegerile pentru Duma de Stat sunt programate pentru perioada 18-20 septembrie, votul desfășurându-se pe parcursul a trei zile.