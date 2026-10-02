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Scandal de corupție la Ministerul Justiției din Ucraina: Fostul secretar de stat, implicat într-o fraudă cu bani publici

Melania Agiu
Scandal de corupție la Ministerul Justiției din Ucraina: Fostul secretar de stat, implicat într-o fraudă cu bani publici
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Scandalurile de corupție din Ucraina se mută din Biroul Procurorului General la Ministerul Justiției. Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP) anunță că au trimis la judecată un dosar privind deturnarea fondurilor publice în cadrul achizițiilor efectuate de Ministerul Justiției din Ucraina.

Conform datelor anchetei, publicate de NABU, proprietarul unei companii SRL a elaborat o schemă de corupție la care au fost implicați funcționari ai Ministerului. Aceștia au modificat bugetul Ministerului pentru 2021, pentru a putea cumpăra servicii de modernizare a sistemului informatic și echipamente multifuncționale.

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Ulterior, pentru ca valoarea estimată a achizițiilor să fie mai mare, au fost solicitate oferte comerciale de la compania implicată în schemă și de la alte societăți stabilite în prealabil. În acest fel au fost obținute ofertele „necesare” pentru justificarea prețurilor.

Pentru a crea aparența unei concurențe, participanții la schemă au asigurat participarea formală la licitație a unei alte întreprinderi, a cărei ofertă de licitație a fost considerată mai puțin atractivă din punct de vedere comercial decât cea a societății controlate.

La final, Ministerul Justiției din Ucraina a achiziționat servicii de modernizare a sistemului hardware-software și 1.285 de dispozitive multifuncționale la un preț supraevaluat. Acest lucru a provocat statului pierderi de peste 19,5 milioane de hrivne (aproximativ 386.000 de euro n.r.), sumă de care au profitat participanții la această tranzacție, scrie NABU.

Pentru a legaliza o parte din fonduri (aproximativ 10 milioane de hrivne/ 198.000 de euro), acestea au fost transferate în conturile unor „firme fantomă“.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei precizează că în august 2025, schema de deturnare a fondurilor publice a fost descoperită. În februarie 2026, ancheta în acest caz a fost finalizată.

Potrivit sursei citate, printre suspecți se numără un fost secretar de stat în Ministerul Justiției; foștii șefi și adjuncți de direcție din cadrul Ministerului Justiției; beneficiarul real și doi administratori ai societății SRL.

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