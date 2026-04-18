Argentinienii, dezamăgiți de Javier Milei din cauza scumpirilor: „Nu-mi permit să plătesc chiria, dar tot nu voi vota cu partide de stânga”

Criza economică din Argentina duce la scumpirea alimentelor. Pentru mulți consumatori, carnea de măgar a devenit o alternativă mai ieftină la produsele alimentare esențiale.

Carnea de vită a devenit atât de scumpă încât că mulți argentinieni au trecut la carnea de porc și la cea de găină.

Tot mai mulți argentinieni consumă carne de măgar după ce carnea de vită s-a scumpit

Ulterior, au început să renunțe chiar și la carnea de pui și să se mulțumească doar cu ouă.

Numărul argentinienilor care au început să consume carne de măgar este în creștere, scrie Brasil 247.

Chiriile au crescut. Tinerii de dreapta se gândesc să plece din țară

O tânără intervievată de Eldestape se plânge că nu mai are bani să-și plătească chiria la locuință, deși și-a pus speranțele în președinția lui Javier Milei.

„L-am votat pe Jaier Milei și acum nu-mi mai permit să stau cu chirie nicăieri”.

Tânăra spune că ia în considerare să emigreze. Oricât de nemulțumită pare de președintele de dreapta actual, ea declară totuși că nu va vota niciodată cu partidele de stânga.

„Probabil că voi emigra din țară, dar tot nu voi vota niciodată cu partide de stânga”.

Sursa Video: Eldestape via Clash Report

Sursa Foto: Facebook, Javier Milei

