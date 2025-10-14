Armata a preluat controlul în Madagascar, după mai multe zile de proteste alte tinerilor, notează agenția de presă Reuters. Militarii anunțaseră anterior că sunt de partea protestatarilor.

Colonelul Michael Randrianirina, care a condus un grup de militari ce s-a alăturat protestatarilor Generației Z, a anunțat că forțele armate au preluat conducerea națiunii insulare africane, în contextul în care președintele Andry Rajoelina a fugit din țară.

”Am preluat puterea”, a declarat colonelul Michael Randrianirina la postul național de radio, subliniind că armata va dizolva toate instituțiile, cu excepția Camerei inferioare a Parlamentului, care tocmai a aprobat demiterea președintelui Rajoelina.

Președintele Andry Rajoelina a anunțat în cursul nopții că a părăsit Madagascarul din rațiuni de securitate, în urma tentativei de lovitură de stat comisă de ceea ce el a numit a fi o ”facțiune militară”, potrivit publicației Madagascar Tribune. Într-un discurs adresat națiunii, Andry Rajoelina a explicat că s-a consultat cu principalii săi colaboratori, în contextul tensiunilor cu forțele armate.

Demonstrațiile din fosta colonie franceză au izbucnit pe 25 septembrie din cauza lipsei de apă și energie electrică, dar au escaladat rapid într-o revoltă, din cauza unor nemulțumiri mai ample, inclusiv proasta guvernare și lipsa serviciilor de bază.

Președinția transmisese anterior, pe fondul protestelor masive, că în națiunea africană are loc o încercare de a prelua puterea prin forță, în contextul în care tot mai mulți soldați se alăturaseră mișcării de protest conduse de tineri, care a afectat fosta colonie franceză de mai bine de două săptămâni. Trupele din unitatea de elită CAPSAT, care l-a ajutat pe președintele Andry Rajoelina să preia puterea printr-o lovitură de stat din 2009, i-au îndemnat sâmbătă pe colegi să nu respecte ordinele și să sprijine protestele tinerilor.

