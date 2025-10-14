Prima pagină » Știri externe » Armata a preluat controlul în Madagascar

Armata a preluat controlul în Madagascar

14 oct. 2025, 16:48, Știri externe
Armata a preluat controlul în Madagascar

Armata a preluat controlul în Madagascar, după mai multe zile de proteste alte tinerilor, notează agenția de presă Reuters. Militarii anunțaseră anterior că sunt de partea protestatarilor.

Colonelul Michael Randrianirina, care a condus un grup de militari ce s-a alăturat protestatarilor Generației Z, a anunțat că forțele armate au preluat conducerea națiunii insulare africane, în contextul în care președintele Andry Rajoelina a fugit din țară.

”Am preluat puterea”, a declarat colonelul Michael Randrianirina la postul național de radio, subliniind că armata va dizolva toate instituțiile, cu excepția Camerei inferioare a Parlamentului, care tocmai a aprobat demiterea președintelui Rajoelina.

Președintele Andry Rajoelina a anunțat în cursul nopții că a părăsit Madagascarul din rațiuni de securitate, în urma tentativei de lovitură de stat comisă de ceea ce el a numit a fi o ”facțiune militară”, potrivit publicației Madagascar Tribune. Într-un discurs adresat națiunii, Andry Rajoelina a explicat că s-a consultat cu principalii săi colaboratori, în contextul tensiunilor cu forțele armate.

Demonstrațiile din fosta colonie franceză au izbucnit pe 25 septembrie din cauza lipsei de apă și energie electrică, dar au escaladat rapid într-o revoltă, din cauza unor nemulțumiri mai ample, inclusiv proasta guvernare și lipsa serviciilor de bază.

Președinția transmisese anterior, pe fondul protestelor masive, că în națiunea africană are loc o încercare de a prelua puterea prin forță, în contextul în care tot mai mulți soldați se alăturaseră  mișcării de protest conduse de tineri, care a afectat fosta colonie franceză de mai bine de două săptămâni. Trupele din unitatea de elită CAPSAT, care l-a ajutat pe președintele Andry Rajoelina să preia puterea printr-o lovitură de stat din 2009, i-au îndemnat sâmbătă pe colegi să nu respecte ordinele și să sprijine protestele tinerilor.

Foto: Profimedia

Citește și

EXTERNE Marine Le Pen critică proiectul bugetar provizoriu al FRANȚEI. „Vom cenzura toate GUVERNELE prezentate de Emmanuel Macron”
17:27
Marine Le Pen critică proiectul bugetar provizoriu al FRANȚEI. „Vom cenzura toate GUVERNELE prezentate de Emmanuel Macron”
EXTERNE Papa Leon a făcut prima sa vizită de stat la Roma. Ceremonie fastuoasă în prezența premierului Giorgia Meloni
17:05
Papa Leon a făcut prima sa vizită de stat la Roma. Ceremonie fastuoasă în prezența premierului Giorgia Meloni
GALERIE FOTO GREVĂ generală și proteste în Belgia împotriva ultimelor măsuri fiscale. Transportul public din capitala Bruxelles a fost puternic afectat
16:53
GREVĂ generală și proteste în Belgia împotriva ultimelor măsuri fiscale. Transportul public din capitala Bruxelles a fost puternic afectat
EXTERNE Polonia cere Germaniei să ÎNCETEZE urmărirea penală pentru atacul asupra Nord Stream. Care este motivul
16:35
Polonia cere Germaniei să ÎNCETEZE urmărirea penală pentru atacul asupra Nord Stream. Care este motivul
EXTERNE Seulul acuză Moscova că a oferit sprijin Phenianului în dezvoltarea unei noi RACHETE balistice intercontinentale
16:11
Seulul acuză Moscova că a oferit sprijin Phenianului în dezvoltarea unei noi RACHETE balistice intercontinentale
EXTERNE Șapte persoane au fost rănite și 50 de pacienți evacuați după ce Rusia a atacat principalul SPITAL din Harkiv
16:09
Șapte persoane au fost rănite și 50 de pacienți evacuați după ce Rusia a atacat principalul SPITAL din Harkiv
Mediafax
Primele imagini ale cumplitului accident din Capitală. Șoferul vinovat a avut înregistrat momentul pe camera de bord a mașinii
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Submarin rusesc surprins la suprafață în Canalul Mânecii. NATO ironizează situația, Moscova se apără
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Cancan.ro
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
Se introduc intervale orare pentru circulația anumitor mașini. Măsura ar putea intra în vigoare din noiembrie. Bujduveanu: În alte municipii există aceste regulamente
Evz.ro
România, lovită de un val de concedieri și de scăderea vânzărilor, în 2025
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Telescopul Webb a surprins o supergigantă roșie chiar înainte de a exploda
ENERGIE Se pune lacătul pe Termocentrala Ișalnița. Colosul energetic trimite în ȘOMAJ aproape toți angajații
18:04
Se pune lacătul pe Termocentrala Ișalnița. Colosul energetic trimite în ȘOMAJ aproape toți angajații
SHOWBIZ Un bucătar, dezamăgit de cei trei jurați de la „Masterchef”: „Nu e un show culinar, ci un stand-up comedy în care concurenții sunt jigniți indirect”
17:51
Un bucătar, dezamăgit de cei trei jurați de la „Masterchef”: „Nu e un show culinar, ci un stand-up comedy în care concurenții sunt jigniți indirect”
POLITICĂ Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, atac dur la SRI: Nu a văzut fabricile de conturi false
17:50
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, atac dur la SRI: Nu a văzut fabricile de conturi false
EXCLUSIV Ministrul Justiției, despre colaborarea cu Nicușor Dan în numirea procurorilor-șefi: „Nu am inițiat nicio consultare”
17:40
Ministrul Justiției, despre colaborarea cu Nicușor Dan în numirea procurorilor-șefi: „Nu am inițiat nicio consultare”
POLITICĂ Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan: Au mai fost coaliții care s-au destrămat. „Eu nu îmi doresc”
17:31
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan: Au mai fost coaliții care s-au destrămat. „Eu nu îmi doresc”
ACTUALITATE Locuitorii din această comună din România au rămas fără apă potabilă. Primarul este de negăsit
17:12
Locuitorii din această comună din România au rămas fără apă potabilă. Primarul este de negăsit