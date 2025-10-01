Macron evocă, la summitul UE, o „CONFRUNTARE” cu Rusia /Președintele Franței avertizează că avioanele ruse ar putea fi doborâte

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a denunțat miercuri, la summitul Uniunii Europene, atacurile hibride ale Moscovei, avertizând că, în contextul ”confruntării” dintre Occident și Rusia, statele europene nu exclud posibilitatea doborârii avioanelor militare ruse.

”Ne aflăm într-o confruntare cu Rusia, care de mai mulți ani este un actor foarte agresiv în spațiul informațional, am observat acest lucru în cazul alegerilor și în alte situații, Rusia a multiplicat atacurile cibernetice, a lansat război de agresiune contra Ucrainei, utilizează amenințarea nucleară, iar în acest moment lansează provocări în spațiul aerian. Sunt o serie de acțiuni hibride care generează confruntarea”, a declarat Emmanuel Macron, cu ocazia summitului informal al Consiliului European aflat în curs la Copenhaga.

Întrebat dacă țările europene pot doborî avioanele militare ruse care pătrund ilegal în spațiul aerian al NATO, Macron nu a exclus nicio posibilitate.

”Conform doctrinei ambiguității strategice, vă pot spune că nimic nu este exclus”, a subliniat Emmanuel Macron, într-un interviu acordat cotidianului german Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană au stabilit să intensifice acțiunile de contracarare a amenințărilor Rusiei.

”Europa trebuie să furnizeze un răspuns puternic și unitar la incursiunile dronelor Rusiei de la frontierele noastre. Vom propune acțiuni imediate pentru a crea un zid anti-dronă în cadrul Sistemului pentru monitorizarea flancului estic. Trebuie să acționăm rapid, împreună cu Ucraina și prin coordonarea strânsă cu NATO”, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a propus crearea de capabilități interoperabile ale NATO, Uniunii Europene, Națiunilor Unite și Coaliției Statelor Voluntare, pentru asigurarea ”apărării europene”. La rândul său, Mark Rutte, secretarul general al NATO, a cerut acțiuni concrete pentru protejarea spațiului aerian european.

”Trebuie să ne menținem cerul în siguranță. Am observat ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni cu dronele intrate în Polonia, cu avioanele MIG-31 care au pătruns în Estonia, iar acum vedem ce se întâmplă în Danemarca. În Danemarca, încă evaluăm cine se află în spatele incidentelor. Dar, în privința Poloniei și Estoniei, este clar că sunt rușii. Analizăm dacă sunt acțiuni intenționate sau nu. Dar chiar dacă nu sunt intenționate, este un comportament iresponsabil și inacceptabil”, a subliniat Mark Rutte.

Foto: Profimedia

