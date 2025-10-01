Prima pagină » Știri externe » Macron evocă, la summitul UE, o „CONFRUNTARE” cu Rusia /Președintele Franței avertizează că avioanele ruse ar putea fi doborâte

Macron evocă, la summitul UE, o „CONFRUNTARE” cu Rusia /Președintele Franței avertizează că avioanele ruse ar putea fi doborâte

01 oct. 2025, 18:24, Știri externe
Macron evocă, la summitul UE, o „CONFRUNTARE” cu Rusia /Președintele Franței avertizează că avioanele ruse ar putea fi doborâte

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a denunțat miercuri, la summitul Uniunii Europene, atacurile hibride ale Moscovei, avertizând că, în contextul ”confruntării” dintre Occident și Rusia, statele europene nu exclud posibilitatea doborârii avioanelor militare ruse.

”Ne aflăm într-o confruntare cu Rusia, care de mai mulți ani este un actor foarte agresiv în spațiul informațional, am observat acest lucru în cazul alegerilor și în alte situații, Rusia a multiplicat atacurile cibernetice, a lansat război de agresiune contra Ucrainei, utilizează amenințarea nucleară, iar în acest moment lansează provocări în spațiul aerian. Sunt o serie de acțiuni hibride care generează confruntarea”, a declarat Emmanuel Macron, cu ocazia summitului informal al Consiliului European aflat în curs la Copenhaga.

Întrebat dacă țările europene pot doborî avioanele militare ruse care pătrund ilegal în spațiul aerian al NATO, Macron nu a exclus nicio posibilitate.

”Conform doctrinei ambiguității strategice, vă pot spune că nimic nu este exclus”, a subliniat Emmanuel Macron, într-un interviu acordat cotidianului german Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană au stabilit să intensifice acțiunile de contracarare a amenințărilor Rusiei.

”Europa trebuie să furnizeze un răspuns puternic și unitar la incursiunile dronelor Rusiei de la frontierele noastre. Vom propune acțiuni imediate pentru a crea un zid anti-dronă în cadrul Sistemului pentru monitorizarea flancului estic. Trebuie să acționăm rapid, împreună cu Ucraina și prin coordonarea strânsă cu NATO”, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a propus crearea de capabilități interoperabile ale NATO, Uniunii Europene, Națiunilor Unite și Coaliției Statelor Voluntare, pentru asigurarea ”apărării europene”. La rândul său, Mark Rutte, secretarul general al NATO, a cerut acțiuni concrete pentru protejarea spațiului aerian european.

”Trebuie să ne menținem cerul în siguranță. Am observat ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni cu dronele intrate în Polonia, cu avioanele MIG-31 care au pătruns în Estonia, iar acum vedem ce se întâmplă în Danemarca. În Danemarca, încă evaluăm cine se află în spatele incidentelor. Dar, în privința Poloniei și Estoniei, este clar că sunt rușii. Analizăm dacă sunt acțiuni intenționate sau nu. Dar chiar dacă nu sunt intenționate, este un comportament iresponsabil și inacceptabil”, a subliniat Mark Rutte.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Marile puteri se angajează într-o nouă cursă spațială/ FRANȚA și SUA desfășoară manevre comune ale sateliților-spion

ANALIZĂ Subiectul presant al reuniunii UE de la Copenhaga, la care participă și Nicușor Dan/ De ce a fixat PUTIN ținta pe Marea Baltică

Citește și

ENERGIE Grupul celor Șapte, aproape de un acord care ar spori semnificativ SANCȚIUNILE împotriva Rusiei
18:14
Grupul celor Șapte, aproape de un acord care ar spori semnificativ SANCȚIUNILE împotriva Rusiei
EXTERNE Anchetă a autorităților la New York, după o explozie ce a dus la prăbușirea parțială a unui BLOC de 20 etaje din Bronx
17:34
Anchetă a autorităților la New York, după o explozie ce a dus la prăbușirea parțială a unui BLOC de 20 etaje din Bronx
EXTERNE Ascensiunea Dragonului de Jad. Cum a ajuns CHINA cea mai mare economie a lumii, după ce a fost în genunchi după Al Doilea Război Mondial
17:06
Ascensiunea Dragonului de Jad. Cum a ajuns CHINA cea mai mare economie a lumii, după ce a fost în genunchi după Al Doilea Război Mondial
EXTERNE Hamas are OBIECȚII asupra planului prezentat de Trump /Grupul militant urmează să ofere răspunsul în câteva zile
17:05
Hamas are OBIECȚII asupra planului prezentat de Trump /Grupul militant urmează să ofere răspunsul în câteva zile
EXTERNE Germania reia livrările de ARME către Israel. Valoarea exporturilor militare depășește 2 milioane de euro
17:01
Germania reia livrările de ARME către Israel. Valoarea exporturilor militare depășește 2 milioane de euro
EXTERNE Grevă națională și proteste în Grecia împotriva unui proiect de lege care ar permite ziua de lucru de 13 ORE
16:56
Grevă națională și proteste în Grecia împotriva unui proiect de lege care ar permite ziua de lucru de 13 ORE
Mediafax
Explozie puternică la Munchen, Oktoberfest a fost suspendat. Ce anunț au făcut autoritățile
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Cancan.ro
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu asistenta Ioana
Prosport.ro
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
Adevarul
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile"
Mediafax
Cazurile de Covid cresc din cauza variantelor Nimbus și Stratus. Care sunt simptomele la care să fii atent
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit, în Neamț. Rudele bărbatului susțin că aceasta îi datora bani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Evz.ro
O băutură acidulată îți scurteaza viața cu 12 minute. Alimentele care ți-o prelungesc
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Anunț cu țintă clară! Ce a spus Alexandrina i-a lăsat pe toți în tăcere: "Vreau să știe asta". MESAJUL NEAȘTEPTAT către cei cu care a împărțit competiția stârnește reacții. Ce s-a întâmplat în ZIUA DESCALIFICĂRII cu fosta concurentă din Casa Iubirii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
„Marele Val” care traversează Calea Lactee mută stelele din loc, au descoperit astronomii