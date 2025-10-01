Premierul Danemarcei cere Uniunii Europene acțiuni comune pentru respingerea „RĂZBOIULUI hibrid” /„Ne amenință o singură țară, Rusia”

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a cerut, miercuri, la summitul Uniunii Europene, măsuri concrete în materie de securitate colectivă pentru contracararea ”războiului hibrid” lansat de Rusia.

”Ne amenință o singură țară, este vorba de Rusia. Avem nevoie de o reacție foarte puternică”, a declarat Mette Frederiksen, conform cotidianului Le Figaro, la reuniunea informală a Consiliului European, aflată în curs la Copenhaga.

Danemarca a fost vizată de o serie de incursiuni ale dronelor în ultimele săptămâni, dar aparatele de zbor nu au fost identificate.

Liderii țărilor europene se reunesc la Copenhaga, miercuri și joi, pentru a stabili modalități de consolidare a apărării europene, în contextul riscurilor tot mai mari generate de Rusia, care a intensificat acțiunile hibride pe flancul estic, în special în zona Mării Baltice. Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană au stabilit să intensifice acțiunile de contracarare a amenințărilor Rusiei.